Két budapesti Tesco is bezár

Április végén bezárja két budapesti áruházát a Tesco: az egyik egységet Újpesten, a Garam utcában, a másikat pedig és a IX. kerületben, a Soroksári úton - írja a 444.

Nem voltak gazdaságosan fenntarthatóak

A brit kereskedelmi lánc, a Tesco indoklása szerint az érintett egységeket nem tudják gazdaságosan fenntartani: a Soroksári úti bolt közvetlen közelében nincs lakóövezet, a másik, Garam utcai Tescóhoz pedig túlzottan közel, körülbelül két kilométerre, a Váci útnál van egy másik, nagyobb, forgalmasabb egységük is, ami elvonja tőlük a vásárlókat.

A hírek szerint a bezárások nem lesznek hatással a Tesco országos működésére, a bezárt egységek dolgozóinak pedig a vezetőség igyekszik állást találni a hálózaton belül.

Forrásunk volt.