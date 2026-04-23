Otthon

2026.04.23.

Két budapesti Tesco is bezár

Nosalty profilképe Nosalty

2026. április végén két Tesco is lehúzza a rolót Budapesten, egészen pontosan a IV. és a IX. kerületben.

Április végén bezárja két budapesti áruházát a Tesco: az egyik egységet Újpesten, a Garam utcában, a másikat pedig és a IX. kerületben, a Soroksári úton - írja a 444.

A IV. és a IX. kerületben is bezár egy-egy Tesco

Nem voltak gazdaságosan fenntarthatóak

A brit kereskedelmi lánc, a Tesco indoklása szerint az érintett egységeket nem tudják gazdaságosan fenntartani: a Soroksári úti bolt közvetlen közelében nincs lakóövezet, a másik, Garam utcai Tescóhoz pedig túlzottan közel, körülbelül két kilométerre, a Váci útnál van egy másik, nagyobb, forgalmasabb egységük is, ami elvonja tőlük a vásárlókat.

A hírek szerint a bezárások nem lesznek hatással a Tesco országos működésére, a bezárt egységek dolgozóinak pedig a vezetőség igyekszik állást találni a hálózaton belül.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

burek

Burek spenóttal és fetával

A spenótos-fetás burek a balkáni konyha egyik legnépszerűbb sós finomsága, amely ropogós tésztájával és finom töltelékével gyorsan a család kedvencévé válhat. Egyszerűen ...

túrós pite

Rákóczi-túrós kekszpite

Imádjuk a Rákóczi-túróst, igazi könnyed, ugyanakkor klasszikus magyar édesség, ami házi baracklekvárral a legfinomabb! Ezúttal csavartunk rajta egy kicsit és a hagyományos vajas ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

alvó nő gyógyszeres dobozzal
Otthon

A szakértő felfedi a titkot – Ekkor kell bevenned a...

A magnézium az egyik legnépszerűbb étrend-kiegészítő, ha jobb alvásról van szó, de vajon tényleg segít elaludni? Szakértők most elmondják, mikor és hogyan érdemes szedni, melyik formát válaszd, és azt is, mire kell figyelni, hogy ne rontson az éjszakáidon.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept