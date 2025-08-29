Ezeket fogyaszd: rézben gazdag ételekkel akár a demenciát is megelőzheted

A demencia az egyik legmegrázóbb, főként időskorban jelentkező betegség, és mivel az érintettek száma folyamatosan növekszik, a kutatás is egyre több a kezelését és megelőzését illetően.
Az utóbbi időben a réz, a cink, a szelén és más mikrotápanyagok szerepével is sokat foglalkoznak, mivel ezek hiánya a jelek szerint összefüggésbe hozható a demenciával és különféle neurodegeneratív betegségekkel- írja a Rizikometer.
A rézbevitel fejleszti a kognitív képességeket
Egy friss amerikai kutatás során 2.420 idősebb felnőtt esetében vizsgálták a rézbevitel és a szellemi teljesítmény közti összefüggést. A résztvevőket 4 csoportra osztották aszerint, hogy átlagosan mennyi rezet fogyasztanak:
egyértelművé vált, hogy akik a mindennapi táplálékkal több rezet vittek be a szervezetükbe, azok jobban teljesítettek a kognitív teszten, a legtöbb rezet fogyasztók (legalább 1,44 mg/nap) pedig különösen jól szerepeltek a feldolgozási sebességet, a verbális fluenciát és a késleltetett visszaidézést tekintve.
Egy ponton túl viszont nincs további javulás
A növekvő rézbevitelnek köszönhető szellemi teljesítményfokozódás nem volt egyenesen arányos: egy bizonyos szintig (napi 1,2-1,6 mg) egyre javult a mentális teljesítmény, ezen túl azonban a plusz rézfogyasztás nem hozott további javulást.
És hogy miben van sok réz?
- diófélék, olajos magvak
- belsőségek
- búzakorpa
- csokoládé (magas kakaótartalommal)
- kagyló
- szilva
- teljes kiőrlésű gabonafélék
- szárazbab
- zöldborsó