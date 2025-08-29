Életmód

2025.08.29.

Ezeket fogyaszd: rézben gazdag ételekkel akár a demenciát is megelőzheted

Finomak, sokfélék, kicsit sem nyűg őket fogyasztani, és sok bennük a szellemi teljesítményt javító réz.

A demencia az egyik legmegrázóbb, főként időskorban jelentkező betegség, és mivel az érintettek száma folyamatosan növekszik, a kutatás is egyre több a kezelését és megelőzését illetően.

Az utóbbi időben a réz, a cink, a szelén és más mikrotápanyagok szerepével is sokat foglalkoznak, mivel ezek hiánya a jelek szerint összefüggésbe hozható a demenciával és különféle neurodegeneratív betegségekkel

- írja a Rizikometer.

A rézbevitel fejleszti a kognitív képességeket

Egy friss amerikai kutatás során 2.420 idősebb felnőtt esetében vizsgálták a rézbevitel és a szellemi teljesítmény közti összefüggést. A résztvevőket 4 csoportra osztották aszerint, hogy átlagosan mennyi rezet fogyasztanak:

egyértelművé vált, hogy akik a mindennapi táplálékkal több rezet vittek be a szervezetükbe, azok jobban teljesítettek a kognitív teszten, a legtöbb rezet fogyasztók (legalább 1,44 mg/nap) pedig különösen jól szerepeltek a feldolgozási sebességet, a verbális fluenciát és a késleltetett visszaidézést tekintve.

Egy ponton túl viszont nincs további javulás

A növekvő rézbevitelnek köszönhető szellemi teljesítményfokozódás nem volt egyenesen arányos: egy bizonyos szintig (napi 1,2-1,6 mg) egyre javult a mentális teljesítmény, ezen túl azonban a plusz rézfogyasztás nem hozott további javulást.

És hogy miben van sok réz?

Forrásunk volt.

A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

