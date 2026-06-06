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2026.06.06.

Valóban ez lenne a legjobb erjesztett tejtermék? Még a joghurtot és a túrót is felülmúlhatja

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A skyr egy ismert és megszokott tejtermék a boltok hűtőpultjaiban, sokan pedig egyenesen szuperélelmiszerként emlegetik. Magas fehérjetartalma miatt a sportolók, a fogyókúrázók és az egészségtudatos vásárlók kedvence. De vajon tényleg jobb választás, mint a hagyományos joghurt vagy a nálunk régóta népszerű sovány túró? Utánajártunk.

A közösségi médiában és az egészséges életmóddal foglalkozó oldalakon szinte lehetetlen nem belefutni a skyr nevébe. Az izlandi eredetű, sűrű állagú tejtermék az elmúlt években nálunk egyre ismertebb, ma már szinte minden nagyobb élelmiszerlánc kínálatában megtalálható. Sokan úgy gondolják, hogy ez a fehérjebomba minden más tejterméknél jobb választás, de a valóság ennél árnyaltabb.

Egy tálka skyr
Valóban ez lenne a legjobb erjesztett tejtermék? Még a joghurtot és a túrót is felülmúlhatja

Mi is pontosan a skyr?

A skyr több mint ezer éve része az izlandi konyhának. Bár sokan joghurtként emlegetik, technológiailag inkább a friss sajtok és az erjesztett tejtermékek közé sorolható.

Különlegessége, hogy nagy mennyiségű tej felhasználásával készül, ezért rendkívül sűrű, krémes állagú, miközben zsírtartalma alacsony, fehérjetartalma pedig magas.

Nem véletlen, hogy azok körében is népszerű, akik:

  • fogyni szeretnének,
  • izomtömeg-növelésen dolgoznak,
  • hosszabban szeretnének jóllakottnak maradni,
  • fehérjedús reggelit keresnek.

Skyr, joghurt vagy sovány túró? Meglepő számok derültek ki

A német Stiftung Warentest fogyasztóvédelmi szervezet összehasonlította a három népszerű tejtermék tápértékeit. Az eredmények alapján a skyr valóban jobb fehérjeforrás a hagyományos joghurtnál, de a sovány túróval már jóval szorosabb a verseny.

100 gramm termékre vetítve:

Natúr joghurt

  • 3,5 g zsír
  • 3,3 g fehérje
  • 64 kcal
  • 120 mg kalcium

Skyr

  • 0,2 g zsír
  • 11 g fehérje
  • 70 kcal
  • 120 mg kalcium

Sovány túró

  • 0,3 g zsír
  • 13,5 g fehérje
  • 72 kcal
  • 92 mg kalcium
A számokból jól látszik, hogy a skyr és a sovány túró tápértéke rendkívül közel áll egymáshoz. Sőt, fehérjetartalom szempontjából a sovány túró még meg is előzi az izlandi sztárterméket.

Táplálkozási szakértő: mindkettő jó választás lehet

A Stiftung Warentest táplálkozási szakértője, Ina Bockholt szerint a skyr és a sovány túró egyaránt helyet kaphat az egészséges étrendben.

Mindkét élelmiszer kifejezetten ajánlható, mert sok fehérjét és kevés zsírt tartalmaz. A magas fehérjetartalom miatt jól laktatnak, ezért a testsúlycsökkentésben is hasznosak lehetnek

– fogalmazott a szakértő.

A fehérje nemcsak az izomépítésben játszik szerepet, hanem hozzájárul a teltségérzet kialakulásához is. Ezért sok dietetikus javasolja, hogy a reggeli vagy a tízórai részeként fogyasszunk valamilyen fehérjében gazdag tejterméket.

Skyr
A számokból jól látszik, hogy a skyr és a sovány túró tápértéke rendkívül közel áll egymáshoz

Magyar szemmel nézve a túró lehet a valódi nyertes

A skyr népszerűsége mögött részben a marketing is áll. Az egzotikus eredet, az egészséges életmód trendje és a magas fehérjetartalom együtt rendkívül vonzóvá teszi.

Magyarországon azonban van egy olyan alternatíva, amely szinte minden háztartásban ismert: a sovány túró.

A hazai vásárlók számára ez több szempontból is előnyös lehet:

  • általában olcsóbb a skyrnél,
  • hasonló vagy akár magasabb a fehérjetartalma,
  • könnyen beszerezhető,
  • számtalan magyar recept alapanyaga.

Receptajánló:

Míg a skyr gyakran prémium kategóriás termékként jelenik meg a boltok polcain, addig a sovány túró ugyanazt a fehérjebevitelt sok esetben kedvezőbb áron biztosítja.

A szuperélelmiszer-hype mögött gyakran ott vannak a helyi alternatívák

A skyr története jól mutatja azt a jelenséget, hogy időről időre egy-egy külföldi élelmiszer kerül a reflektorfénybe. Korábban ilyen volt a chia mag, az acai bogyó vagy a goji bogyó is.

A szakértők szerint azonban érdemes mindig megnézni, hogy létezik-e hasonló tápértékű helyi alternatíva.

A skyr esetében a válasz egyértelmű: a sovány túró nagyon hasonló táplálkozási előnyöket kínál, miközben gyakran pénztárcabarátabb választás.

Érdemes ezek szerint skyrt venni?

Igen, a skyr egészséges, magas fehérjetartalmú tejtermék, amely jól beilleszthető a kiegyensúlyozott étrendbe.

Ha azonban elsősorban a fehérjebevitel és az ár-érték arány számít, akkor a hagyományos sovány túró legalább olyan jó választás lehet. A legfontosabb pedig továbbra sem egyetlen „csodatermék”, hanem az egészséges étrend és a rendszeres mozgás együttese.

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A skyr egy ismert és megszokott tejtermék a boltok hűtőpultjaiban, sokan pedig egyenesen szuperélelmiszerként emlegetik. Magas fehérjetartalma miatt a sportolók, a fogyókúrázók és az egészségtudatos vásárlók kedvence. De vajon tényleg jobb választás, mint a hagyományos joghurt vagy a nálunk régóta népszerű sovány túró? Utánajártunk.

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