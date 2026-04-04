2026.04.04.

Így vessük a sárgarépát, hogy szép, egyenes gyökereket kapjunk

Németh Orsi

A sárgarépa termesztése csak elsőre tűnik egyszerűnek: a szép, egyenes gyökerekhez tudatos talaj előkészítésre, pontos vetésre és egyenletes ápolásra van szükség.

A sárgarépa leginkább a laza szerkezetű, mélyen művelt, jó vízáteresztő talajban fejlődik szépen. A tömörödött, köves vagy rögös föld akadályozza a gyökér növekedését, ezért a répa elágazhat, megrepedezhet vagy torzulhat.

Sárgarépa földben
A talajt érdemes akár 30 centiméter mélységig fellazítani, és fontos a rögmentes, aprómorzsás szerkezet kialakítása. A komposzt vagy az érett szerves trágya javítja a humusztartalmat, valamint a vízmegtartó képességet is. A sárgarépa a gyengén savanyú vagy semleges kémhatású talajt kedveli, ezért túl savanyú talaj esetén a meszezés is indokolt lehet.

A vetés pontossága sokat számít

A sárgarépa apró magja érzékeny a vetés módjára. Vetni általában március végétől április közepéig célszerű, amikor a talaj hőmérséklete már eléri a 8–10 Celsius-fokot. A magokat 1–2 centiméter mélyre, sekély barázdákba ajánlott elhelyezni.

Az ideális sortávolság 25–30 centiméter, a tőtávolság pedig 3–5 centiméter. Ha túl sűrű a kelés, ritkításra lesz szükség.

A vetés utáni enyhe tömörítés segíti, hogy a mag jól érintkezzen a talajjal. Az egyenletes vetést megkönnyítheti, ha a magot homokkal vagy más segédanyaggal keverjük.

Sárgarépa kosárban
A kelés időszaka különösen érzékeny

A sárgarépa csírázása lassú, akár 2–3 hétig is eltarthat. Ebben az időszakban létfontosságú, hogy a talaj folyamatosan nyirkos maradjon, de ne legyen túl nedves. A kiszáradás egyenetlen kelést, szélsőséges esetben teljes vetési kudarcot okozhat.

Ugyancsak figyelni kell a talajfelszín kéregképződésére, mert ez megnehezíti a csíranövények felszínre jutását.

A fiatal növények kezdetben gyengén versenyeznek a gyomokkal, ezért a korai gyomirtás elengedhetetlen.

Ápolás, védelem, fenntarthatóság

A szép gyökerekhez a tenyészidő során is egyenletes vízellátás kell. Szükség esetén ritkítani kell az állományt, a gyomokat pedig rendszeresen el kell távolítani. A répalégy komoly károkat okozhat, ezért hasznos lehet a vetésforgó, a rovarháló vagy az időzített vetés.

