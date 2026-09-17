Óriás akció: Csak pár napig ilyen olcsó a Lidlben a kürtőskalács – Mi már indulunk is!

A kürtőskalács a magyar illetve erdélyi gasztronómia egyik legnépszerűbb, védjegyévé vált, csavart édessége, amelynek semmihez sem fogható, karamellizálódott cukorillata azonnal felidézi bennünk a vásárok hangulatát. Most pár napig akciósan veheted meg a Lidlben, két ízben!

A kívül ropogós, belül ellenállhatatlanul puha, kelt tésztás kürtőskalács hagyományosan parázs felett sül aranybarnára, ám szinte nincs olyan édesszájú, aki nemet tudna mondani egy frissen gőzölgő fahéjas, diós, vaníliás vagy akár kókuszos finomságra - akkor is, ha bolti verzióról van szó.

Szeptember 20-ig akciós a kürtőskalács a Lidlben forrás: Lidl

Most viszont még a vásári forgatagig sem kell várnod, ha megkívántad ezt a klasszikus finomságot:

a hazai Lidl üzletekben 2026. szeptember 17-20-ig akciós áron, 699 forintért csaphatsz le a kürtőskalácsra - fahéjas vagy diós verzióra.

Akár egy gyors délutáni nassolásnak szánod a kávé mellé, akár a családot lepnéd meg vele a hétvégén, ez a kihagyhatatlan ajánlat remek alkalom arra, hogy megvalósítsd ezeket a terveket.

Csak pár napig akciós a Lidlben a kürtőskalács – Mi már indulunk is!

Így készítsd el otthon – Kürtőskalács-sütési tippek a Nosaltyról:

Ha kedvet kaptál a sütéshez, és otthon is megpróbálkoznál a házi változattal, ezekre a trükkökre érdemes figyelned:

A titkos sütőforma: nem kell speciális fahengerre költened! A Nosalty jól bevált trükkje szerint tökéletes formát kaphatsz, ha üres sörös- vagy üdítős dobozokat bevonsz alufóliával, és megkensz egy kevés vajjal vagy olajjal, és erre tekered a tésztát.

nem kell speciális fahengerre költened! A Nosalty jól bevált trükkje szerint tökéletes formát kaphatsz, ha üres bevonsz alufóliával, és megkensz egy kevés vajjal vagy olajjal, és erre tekered a tésztát. Így tekerd a tésztát: a vékonyra sodort kelt tésztacsíkokat enyhe fedéssel (átfedéssel) csavard fel a hengerekre, majd a nyújtódeszkán finoman sodord át az egészet, hogy a tésztarétegek ne nyíljanak szét sütés közben.

a vékonyra sodort kelt tésztacsíkokat enyhe fedéssel (átfedéssel) csavard fel a hengerekre, majd a nyújtódeszkán finoman sodord át az egészet, hogy a tésztarétegek ne nyíljanak szét sütés közben. A tökéletes karamellás kéreg: sütés előtt kend le a tésztát olvasztott vajjal, majd forgasd meg alaposan kristálycukorban. A sütőben a magas hőfokon a cukor gyönyörűen karamellizálódik majd.

sütés előtt kend le a tésztát majd forgasd meg alaposan kristálycukorban. A sütőben a magas hőfokon a cukor gyönyörűen karamellizálódik majd. A forgatás aranyszabálya: ha tepsire állítva vagy rácsra fektetve sütőben sütöd, időnként tarts egy gyors forgatós szünetet, hogy minden oldala egyenletesen piruljon, és a karamell ne égjen meg!

ha tepsire állítva vagy rácsra fektetve sütőben sütöd, időnként tarts egy gyors forgatós szünetet, hogy minden oldala egyenletesen piruljon, és a karamell ne égjen meg! A szórás időzítése: a fahéjat, a darált diót, a kakaót vagy a kókuszreszeléket közvetlenül a sütőből való kivétel után, a még forró, olvasztott vajjal vagy karamellel borított tésztára szórd rá, így fog a legjobban tapadni.

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