8 szénhidrát, ami akár még a fogyást is segítheti a dietetikus szerint

A szénhidrátokat sokan automatikusan száműzik az étrendjükből, ha fogyni szeretnének, pedig erre valójában nincs szükség. A megfelelő alapanyagok kiválasztásával olyan ételeket is fogyaszthatsz, amelyek rostban, tápanyagokban és vízben gazdagok, így hosszabban eltelítenek, miközben a kalóriabevitelre is könnyebb odafigyelni.
Nem minden szénhidrát egyforma
A fogyás szempontjából nem feltétlenül az a legjobb szénhidrátforrás, amelyikben a lehető legkevesebb szénhidrát található.
Jared Meacham dietetikus, táplálkozástudományi szakember és egyetemi oktató szerint inkább azokat az alapanyagokat érdemes előnyben részesíteni, amelyek:
- minimálisan feldolgozottak,
- rostban és tápanyagokban gazdagok,
- valamint nagyobb térfogatot adnak viszonylag kevés kalória mellett.
Így nem kell lemondanod a kenyérről, a krumpliról vagy akár a gyümölcsökről sem ahhoz, hogy a fogyást támogató étrendet alakíts ki!
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