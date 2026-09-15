8 szénhidrát, ami akár még a fogyást is segítheti a dietetikus szerint

Felejtsd el végre, hogy a szénhidrát a legnagyobb mumus! A jó minőségű, tudatosan megválasztott szénhidrátforrás nélkülözhetetlen egy egészséges étrendben, és még a fogyásban is segíthet.

A szénhidrátokat sokan automatikusan száműzik az étrendjükből, ha fogyni szeretnének, pedig erre valójában nincs szükség. A megfelelő alapanyagok kiválasztásával olyan ételeket is fogyaszthatsz, amelyek rostban, tápanyagokban és vízben gazdagok, így hosszabban eltelítenek, miközben a kalóriabevitelre is könnyebb odafigyelni.

Nem feltétlenül az a legjobb szénhidrátforrás, amelyikben a legkevesebb szénhidrát található

Nem minden szénhidrát egyforma

A fogyás szempontjából nem feltétlenül az a legjobb szénhidrátforrás, amelyikben a lehető legkevesebb szénhidrát található.

Jared Meacham dietetikus, táplálkozástudományi szakember és egyetemi oktató szerint inkább azokat az alapanyagokat érdemes előnyben részesíteni, amelyek:

minimálisan feldolgozottak,

rostban és tápanyagokban gazdagok,

valamint nagyobb térfogatot adnak viszonylag kevés kalória mellett.

A rost és a víz hozzájárulhat a teltségérzethez, a fehérjével együtt fogyasztott szénhidrátok pedig még laktatóbbá tehetik az étkezést.



Így nem kell lemondanod a kenyérről, a krumpliról vagy akár a gyümölcsökről sem ahhoz, hogy a fogyást támogató étrendet alakíts ki!

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