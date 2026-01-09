A terapeuták szerint így kellene indítanunk a reggelt, hogy ne gyűrjön le minket a téli stressz

Szakértők szerint a „soft start”, azaz a finom, fokozatos napindítás jelenti a megoldást, ha úgy érzed, hogy a téli reggelek lehúzós hangulata téged is magával ránt. Mondjuk, mit jelent ez pontosan!

A sötétebb nappalok és a hideg már azelőtt feszültséget generálhat az idegrendszerben, hogy meginnád az első kávédat. Szakértők szerint, ha ilyenkor kapkodva indítod a reggelt, a stressz könnyen végigkísérhet az egész napon – sőt, akár a következőre is áthúzódhat. Itt jön képbe a „soft start” reggeli rutin, amely nem teljes életmódváltást kér, csak néhány tudatos, kíméletes döntést az ébredés utáni percekben.

A soft start reggeli rutin segít, hogy jól induljon a nap

Egy mentálhigiénés szakértő árulta el, miért működik ez a módszer különösen jól a téli hónapokban, és hogyan tudod beépíteni a saját napjaidba.

Mi az a „soft start” reggeli rutin?

A nap lágyabb indítása sokféleképpen nézhet ki, de a lényege ugyanaz: figyelmet adsz a testednek, a légzésednek és az alapvető szükségleteidnek, anélkül, hogy azonnal problémamegoldó vagy teljesítmény-üzemmódba kapcsolnál.

Ayanna Abrams klinikai szakpszichológus szerint a „soft start” egyfajta „magammal vagyok”-hozzáállást jelent. Ha fokozatosan, nagyobb könnyedséggel és tudatossággal kezded a napot, az egész napra stabilabb mentális és érzelmi alapot teremtesz.

Ez a szemlélet gyakran kapcsolódik az online térben is terjedő „soft living” gondolatához. A „soft living” nemcsak a reggelekről szól, hanem arról, hogy a napodban és a hetedben is legyenek lassabb, kevésbé terhelt pillanatok. Ehhez élesebben meghúzott határok kellenek: gazdálkodj tudatosabban az időddel, az energiáddal, az érzelmi elérhetőségeddel és azzal kapcsolatban is, mennyi mindent csinálsz, és mennyi időt vagy egyszerűen csak jelen.

Miért jó, ha finoman indítod a reggelt?

Egy tudatosan lassabb reggeli rutin segít abban, hogy az első feladataidat tisztábban, nagyobb kontrollérzettel kezeld. Gyakran jobb döntéshozatalt, kevesebb impulzív reakciót és a nap végére mérsékeltebb kimerültséget tapasztalhatsz.

Fontos viszont, hogy ne várj azonnali csodát: az ilyen rutin hatása akkor válik igazán érezhetővé, amikor szokássá formálod. A következetesség tehát itt is fontos.

Ez lehet egészen egyszerű is. Például néhány perc nyújtózás az ágyban, hogy beinduljon a vérkeringésed, vagy az, hogy felhúzod a függönyt, és megiszol pár korty vizet. Télen, amikor hideg és sötét van, érthető, ha nehezebb kikelni a meleg ágyból – éppen ezért válik még értékesebbé a finom napindítás.

Hogyan indítsd a reggelt „finomabban"?

A „soft start” nem igényel teljes életmódváltást. Először arra érdemes figyelned, hogy csökkentsd az ingereket és a nyomást közvetlenül ébredés után, így az idegrendszerednek van ideje „felébredni”, mielőtt a nap bármit kérne tőled.

Ébredj fokozatosabban!

Ne ugorj ki azonnal az ágyból. Ha teheted, válassz lágyabb zenét az éles ébresztőhang helyett, és hagyj magadnak pár extra percet, hogy ne rohanással induljon a reggel. Már tíz perc is sokat számít.

Érdemes azt is átgondolnod, mivel ébreszted magad. Ha a telefonod az első dolog, amit megfogsz, az rögtön külső elvárásokat hoz be a reggeledbe. Egy hagyományos ébresztőóra segíthet abban, hogy az első percek valóban rólad szóljanak.

Maradj képernyőmentes az elején!

Az egyik legnagyobb akadálya a könnyed napindulásnak az, hogy túl gyorsan árasztanak el a külvilág ingerei. E-mailek, üzenetek, közösségi média, hírek – mind mások igényeit, történeteit és feszültségeit hozzák be a napodba. Ha ezt az információáradatot késlelteted, időt adsz az idegrendszerednek, hogy előbb a saját napodra hangolódjon rá.

A tévé is hasonlóan hathat. Ha elalváshoz vagy ébredéshez is be van kapcsolva, könnyen túlterheli az érzelmi és mentális teredet. Ennek elhagyása hosszabb távon az alvásminőségeden és a reggeli hangulatodon is javíthat.

Alakíts ki egy rövid rituálét: mielőtt még felkelnél, próbálj ki néhány lassú lélegzetvételt, óvatos nyújtást a nyak- és vállkörnyéken, vagy igyál pár korty vizet az ágyban. Télen sokan zárkózottabbak, az izmok is merevebbek lehetnek, ezért különösen fontos, hogy tudatosan teremts melegséget és biztonságérzetet.

Amikor felkelsz, egy meleg ital – tea, kávé vagy matcha – tovább erősítheti ezt az üzenetet az idegrendszered felé. Ha ezt egy egyszerű, fehérjét, jó zsírokat és lassú felszívódású szénhidrátot tartalmazó reggelivel kombinálod, még stabilabb alapot adsz a napnak.

Receptajánló:

Írd ki magadból a gondolataidat!

Mielőtt igazán belelendülnél, szánj pár percet rövid jegyzetelésre. Leírhatsz néhány reggeli gondolatot, vagy egy nagyon rövid – legfeljebb három tételből álló – teendőlistát. Ha ezt még azelőtt teszed meg, hogy megnyitnád a gépedet vagy elindulnál otthonról, irányt adsz az agyadnak anélkül, hogy túlterhelnéd. Ez támogatja a nyugodtabb, tudatosabb és valóban „soft” napkezdést.

Forrásunk volt.