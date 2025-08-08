Japán figyelmeztet: Túl nagy ára van annak, hogy a világon mindenki a fűzöld matcha lattét issza

A nyugati világ literszámra dönti magába a matchát, pedig nem ártana visszafognia a fogyasztást: a minden vendéglátóhelyet leuraló trend egyszerűen felemészti Japán matchakészleteit.

A Forbes szerint a matcha piaca 2028-ra várhatóan eléri az 5 milliárd dollárt, ami 10,39%-os éves növekedési ütemet jelent 2023 és 2028 között. Csak egy probléma van: lehet, hogy nem lesz elég matcha, amiből lattét, tonikot vagy fagyit lehetne készíteni. A nyugati matchaétvágy ugyanis nem vette figyelembe, hogy Japán csak korlátozott mennyiségben tudja előállítani a zöld teát. A nagy japán teagyártók először 2024-ben kongatták meg a vészharangot, és vezettek be korlátot a finomra őrölt teapor beszerzésére, és azóta is visszatérő rémhír, hogy nem lesz elegendő matcha.

A korlátozottan rendelkezésre álló készletek egyenes következménye pedig a további áremelkedés lesz, így lassan tényleg aranyárban fogják mérni a zöld port.

A nagy japán teagyártók először 2024-ben kongatták meg a vészharangot

Míg világszerte ugrásszerűen megnőtt a matchafogyasztás az elmúlt években, addig Japánban ellenkezőleg, inkább csökkent. A japán Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium (MAFF) adatai szerint az országban 2010 és 2023 között a kereslet kielégítése érdekében csaknem háromszorosára nőtt a teatermelés, ennek azonban több mint felét exportálják.

Mi állhat a matchamánia hátterében?

Sokak szerint olyan íze van, mint a fűnek, de akkor mi állhat a matchamánia hátterében? Először is, vannak, akiknek bejön a földesebb, természetesebb ízvilág, másrészt fontos összetevő a képletben, hogy a matchának számos pozitív egészségügyi hatást tulajdonítanak. Ennek egyik oka, hogy nagyon magas az antioxidánstartalma, emiatt segít megelőzni a sejtek károsodását. és csökkenti számos krónikus betegség kockázatát.

A katechin elnevezésű aminosav például védelmet nyújthat a rák ellen. A matchában található vegyületek ezen felül segíthetnek a máj egészségének megőrzésében, javíthatják az agyi funkciókat, valamint csökkenthetik a stresszt.

A pandémia idején felértékelődött az egészség, így az emberek sokkal nyitottabbak lettek az egészségesnek titulált élelmiszerekre (a fűíz ellenére is). Ráadásul a matcha koffeintartalma megközelítheti (alapanyagtól, elkészítéstől függően) a kávéét, így nemcsak hogy segít átvészelni a hosszú napokat, de még jót is tesz magával az ember, ha egy zöld italt szürcsöl el a fekete helyett.

A matcha, mint médiatrend

És nem utolsó sorban meg kell említeni a közösségi média trendteremtő szerepét. Az esztétikus zöld (vagy zöld-rózsaszín, zöld-kék) latték elárasztották az internetet, és mindenki be akart szállni a magáéval.

Ma már nem csak ital formájában vehetjük magunkhoz a matchát

Miből lesz a matcha latte?

A matcha ugyanabból a növényből származik, mint az összes valódi tea: a Camellia sinensisből, amelynek leveleiből:

zöld tea (nem erjesztett tea egyszerűen gőzölve és szárítva)

oolong tea (a levelek részben erjednek)

és fekete tea (teljesen erjesztett) készíthető.

A matcha a valódi zöld tea, de termesztése, betakarítása és előállítási módja jelentősen eltér a többi zöld teaétól, nem is beszélve az oolongról és a fekete teáról. Valójában a Japánban szüretelt teának mindössze 6%-ából lesz matcha.

A Camellia sinensisnek különböző fajtái léteznek, és néhány közülük jobb matchát termel, mint mások. A legmagasabb minőségű matcha szinte kivétel nélkül három japán fajtából származik, ezek a samidori, okumidori és yabukita. Ezt a három nemes teacserjefajtát több mint 900 éve kutatják, szelektálják és termesztik Japánban.

A matcha termesztésének fő régiója Japánban egy Uji nevű hely, amely Kiotó városának délkeleti határán fekszik. Sok japán matchaszakértő úgy véli, hogy Uji a matcha termesztéséhez a legjobb adottságokkal rendelkező terület, és Japán legkiválóbb (és legdrágább) matchái közül sok innen származik.

Évi egyszeri, kézzel történő bekatarítás

A legjobb matchát viszont évente csak egyszer, általában májusban takarítják be, mindig kézzel. Körülbelül hat héttel a betakarítás előtt, vagyis március végén, április elején, a teaültetvényeket, amelyeket egyfajta állványzat vesz körül, felülről letakarják.

Ennek célja, hogy lassan és fokozatosan csökkentsék a napfény mennyiségét, és ezzel a fotoszintézist is, azáltal, hogy egyre kevesebb fény éri a növényeket.

A legmagasabb minőségű matcha a betakarítás idejére szinte teljes sötétségben nő.

A zöld tea termesztése

30 gramm matcha kézzel való őrlése több mint egy órát vesz igénybe

Csak a növény legkisebb, legfiatalabb és legzöldebb részeit – az új hajtások csúcsán található két levelet – szüretelik. Ezeket gőzöléssel kezelik, hogy megőrizzék színüket és a bennük lévő tápanyagokat, valamint hogy leállítsák az enzimek működését a levelekben. Ezután fűtött ventilátorokkal felszerelt nagy ketrecekben alaposan megszárítják őket.

Miután megszáradtak, minőség szerint válogatják a leveleket (a legfiatalabb, legzöldebb, legfinomabb levelek kapják a legjobb minősítést). Ezután feldolgozzák a leveleket, amelyek tencha néven kerülnek forgalomba. A tenchát ezután hűtőben tárolják, amíg készen nem áll az őrlésre, amelyhez nagy gránitkerekeket használnak, amelyek nagyon lassan és óvatosan forognak, hogy nagyon finom porrá őröljék a tealeveleket.

Mindössze 30 gramm matcha őrlése több mint egy órát vesz igénybe, ami az egyik oka annak, hogy a kézzel őrölt tea olyan drága. Ez az őrlési folyamat adta a matcha nevét, szó szerinti jelentése „őrölt tea”.

A hosszadalmas, idő- és munkaigényes előállítási folyamat mellett az időjárási viszontagságok miatt sem tudja tartani a lépést a kínálat a kereslettel. Kiotó régióban, ahonnan Japán tenchatermelésének körülbelül egynegyede származik, az elmúlt hónapokban rekord hőhullámok voltak, amelyek hátráltatják a termelést.

Az érdeklődést látva a MAFF arra ösztönzi a gazdákat, hogy növeljék a tencha termelését más teafajták ellenében, azonban előfordulhat, hogy egyszerűen nem lesz elég ember, aki előállítaná a matchát. A hivatalos adatok szerint míg 2000-ben 53 ezer teatermesztő volt Japánban, 2020-ra ez a szám 12.353-ra csökkent.

Egyelőre "csak" a kávézókban kapható, latte minőségű matchákból van hiány

A matcha három fő minőségi osztályba sorolható: ceremoniális, hétköznapi és kulináris. A matchát a termesztés helyétől, termesztés módjától és a szüretelés idejétől (évszak), valamint a gyártási folyamatoktól függően sorolják be valamely kategóriába. A The Guardian megkeresésére Cara Chen teaszertartás-szakértő elmondta, hogy jelenleg a hiány elsősorban a kávézókban kapható, latte minőségű matchákat érinti, de hozzátette, hogy hamarosan „a felső és alsó kategóriás, valamint a nem organikus minőségűek is érintettek lehetnek”.

Élvezni kell, nem mértéktelenül fogyasztani

Sok japán aggódva figyeli, mit tett a matchával ez az óriási érdeklődés, és igyekeznek tudatosabb fogyasztásra ösztönözni az embereket. A matcha a legmagasabb minőségű tea, ezért nem literszámra kell fogyasztani, hanem élvezni kell minden kortyot.

Az sem épp megszokott Japánban, hogy ezt a szinte „szent” alapanyagot minden létező ételbe beleszórnák. A magas minőségű matcha finom és törékeny íze könnyen elveszhet főzés közben a hő hatására, sőt, már egy lattéban sem lesz az igazi.

A Global Japanese Tea Association (Globális Japán Tea Szövetség) arra ösztönzi az embereket, hogy használjanak alacsonyabb minőségű, későbbi betakarításból származó matchát, amely bőségesebb és alkalmasabbak főzéshez. „Ezeknek a különbségeknek a tudatosítása segít biztosítani, hogy a japán teát tisztelettel fogyasszák, miközben támogatja a mögötte álló mesterséget és hagyományt” – mondja a szövetség.

