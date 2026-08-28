Ha két ropogós, könnyen magunkkal vihető nassolnivaló közül kell választani, a trail mix és a popcorn is egészségesnek tűnhet. A vércukorszint szempontjából azonban nem feltétlenül az a jobb választás, amelyik több fehérjét vagy zsírt tartalmaz.

A diákcsemege elsőre egészségesebb alternatívának tűnik, mint a popcorn, azonban egyáltalán nem ilyen egyszerű megállapítani, hogy mégis melyiket érdemes esténként nassolni, ha a vércukorszintünk stabil mivolta is fontos szempont. Lássuk, melyik a jobb!

Popcorn vagy diákcsemege? Ezt nasizd este, ha a vércukorszintednek is a legjobbat akarod

A diákcsemege egészségesnek tűnik, de könnyű túlzásba vinni

A klasszikus diákcsemege általában aszalt gyümölcsökből és olajos magvakból áll. Ez elsőre kifejezetten jó kombinációnak tűnik: a diófélék fehérjét és zsírt biztosítanak, amelyek lassíthatják a szénhidrátok emésztését és felszívódását.

A probléma az, hogy az aszalt gyümölcsben koncentráltan található meg a természetes cukor. Egy körülbelül negyedcsészényi adag diákcsemege nagyjából 18 gramm szénhidrátot tartalmazhat, ebből körülbelül 13 gramm cukor.

A klasszikus diákcsemege általában aszalt gyümölcsökből és olajos magvakból áll

Ráadásul a boltokban kapható keverékek között sok olyanakad, ami nem csak magvakat és aszalt gyümölcsöket tartalmaz.

Plusz cukor, csokoládédarabok, perecek vagy gabonapelyhek is kerülhetnek bele, amik tovább növelhetik a szénhidrát- és cukortartalmat.

Érdekesség: A diófélékben található zsír és fehérje valamelyest mérsékelheti a vércukorszint gyors emelkedését, de ez nem feltétlenül ellensúlyozza a nagyobb mennyiségű egyszerű cukor hatását.

A popcorn kevesebb cukrot és több rostot kínál

A popcorn első pillantásra talán nem tűnik különösebben egészséges választásnak, de sok múlik azon, hogyan készül.

Három csésze, levegőn pattogtatott popcorn körülbelül 19 gramm szénhidrátot tartalmaz, viszont gyakorlatilag cukormentes. Emellett teljes értékű gabonának számít, és egy adagban körülbelül 4 gramm rost található.

A rost lassítja az emésztést és a szénhidrátok felszívódását, ezért a popcorn elfogyasztása általában fokozatosabb vércukorszint-emelkedéssel járhat, mint egy cukorban gazdag diákcsemegéé.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a popcorn egyáltalán nem emeli meg a vércukorszintet. Szénhidrátot tartalmaz, így hatással van rá, a különbség inkább abban rejlik, hogy mennyire gyors és jelentős ez a változás.

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Van még egy fontos különbség: a két nassolnivaló térfogata.

A diákcsemege tömör és energiadús, ezért néhány maréknyi mennyiséget meglepően könnyű elfogyasztani. A popcorn ezzel szemben sokkal nagyobb térfogatú. Hasonló szénhidráttartalom mellett akár többszörös mennyiségű popcorn kerülhet a tányérra, ami fizikailag is jobban megtölti a gyomrot.

Ez különösen akkor lehet előnyös, ha valaki nemcsak a vércukorszintjére, hanem a kalóriabevitelére is figyel. Érdemes azonban a popcornok között is a sima sósat választani, hiszen ennek a legalacsonyabb a kalória- és zsírtartalma.

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