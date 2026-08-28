A legismertebb kontaktallergia a világon, bizonyos ételek hatására fellobban, és lehet, hogy téged is érint

A nikkelallergiáról legtöbbször ékszerek, órák vagy övcsatok jutnak eszünkbe, pedig a nikkel az ételeinkben természetesen is előfordulhat. A legtöbb ember számára ez nem jelent problémát, a nikkelre érzékenyeknél viszont bizonyos esetekben az elfogyasztott élelmiszerek is szerepet játszhatnak a panaszok kialakulásában.

A nikkelallergia leggyakrabban kontaktallergiaként jelentkezik: az érintett bőrfelületen bőrpír, viszketés és ekcéma alakulhat ki. Ritkábban felmerül az úgynevezett szisztémás nikkelallergia szindróma (SNAS) is, amikor a nikkelben gazdag ételek fogyasztása után emésztőrendszeri vagy kiterjedtebb bőrtünetek jelentkezhetnek. Ennek megítélése azonban a szakirodalomban továbbra sem teljesen egyértelmű, ezért a tünetek hátterét mindenképpen érdemes orvossal kivizsgáltatni.

A nikkelallergia klasszikusan viszkető, vörös, ekcémás bőrtünetekkel jár

Milyen tüneteket okozhat a nikkelallergia?

A nikkelallergia klasszikusan viszkető, vörös, ekcémás bőrtünetekkel jár, amelyek általában ott jelennek meg, ahol a nikkelt tartalmazó tárgy érintkezik a bőrrel.

Ékszerek ,

, órák,

szemüvegkeretek,

övcsatok vagy más fémtárgyak is kiválthatják,

is kiválthatják, sőt, akár mobiltelefonok, -tokok is.

Ha az étkezéssel bevitt nikkel is szerepet játszik a panaszokban, előfordulhat hasi fájdalom, puffadás, hányinger, hasmenés, illetve a bőrtünetek fellángolása is.

Ezek azonban más emésztőrendszeri problémákra is jellemzőek, ezért önmagukban nem bizonyítják a nikkelérzékenységet.

Ezekben az ételekben lehet sok nikkel

A nikkeltartalom élelmiszerenként, sőt a termesztési körülményektől függően is változhat, de bizonyos alapanyagok rendszeresen a magasabb nikkeltartalmú élelmiszerek között szerepelnek.

Sajnos a mogyoró, kakaó és csokoládé is sok nikkelt tartalmaz

Különösen sok nikkelt tartalmazó alapanyagok - ezeket kerüld:

zab és zabpehely,

kakaó és csokoládé ,

és , lencse és más hüvelyesek,

földimogyoró, mogyoró , mandula és dió,

, mandula és dió, teljes kiőrlésű gabonák és korpa,

és korpa, paradicsom és paradicsomkoncentrátum,

spenót,

spárga,

káposztafélék,

borsó,

füge,

aszalt gyümölcsök,

hajdina.

FONTOS: a hüvelyesek, diófélék és teljes értékű gabonák egyébként kifejezetten értékes, tápanyagdús élelmiszerek, ezért nem ajánlott őket automatikusan kiiktatni az étrendből csak azért, mert szerepelnek egy nikkeltartalommal kapcsolatos listán. Konzultálj orvossal!

Nemcsak az étel, a főzőedény is számíthat A nikkel az ételek elkészítése során használt bizonyos fémedényekből is kioldódhat. Ez különösen savas ételeknél, például paradicsomos fogásoknál lehet szempont. Nikkelallergia esetén ezért a főzőedények anyagára is érdemes odafigyelni, de nem szükséges minden fémedényt azonnal lecserélni.

Kell-e nikkelszegény diétát tartani?

Nem minden nikkelallergiás embernek van szüksége nikkelszegény étrendre.

TIPP: a szigorú diétát elsősorban akkor érdemes megfontolni, ha igazolt nikkelallergia mellett az étkezéshez köthető panaszok is rendszeresen jelentkeznek.

A savas ételek a fém edényekből kioldják a nikkelt!

Ilyenkor az orvos vagy dietetikus segítségével összeállított, átmeneti nikkelszegény étrend segíthet kideríteni, hogy valóban az elfogyasztott nikkel áll-e a tünetek hátterében. A cél nem az, hogy minden, potenciálisan nikkelt tartalmazó ételt száműzzünk, hanem hogy megtaláljuk azokat az élelmiszereket és mennyiségeket, amelyek az adott embernél valóban panaszt okoznak.

Hogyan derül ki, hogy nikkelallergiánk van? A nikkelallergia kimutatására elsősorban epikután, vagyis tapasztesztet alkalmaznak. A hát bőrére különböző allergéneket tartalmazó tapaszokat helyeznek, majd több alkalommal ellenőrzik, hogyan reagál rájuk a bőr.

Ha gyakran tapasztalsz megmagyarázhatatlan ekcémát, illetve étkezések után visszatérő emésztőrendszeri panaszaid vannak, érdemes allergológussal egyeztetni, mielőtt egy hosszú listányi egészséges élelmiszert elhagynál az étrendedből.

A nikkelszegény diéta ugyanis nem mindenkinek szükséges, és szakember segítsége nélkül könnyen túlzottan megszorítóvá válhat!

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