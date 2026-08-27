7 régimódi virág, ami visszarepít minket a nagymama kertjébe – Így neveld őket

Vannak virágok, amelyek évtizedek óta ott virítanak a kertekben, és szépségükből mit sem veszítenek. Ráadásul több közülük nemcsak mutatós, hanem könnyen nevelhető, kevés gondozást igényel, és évről évre újra megjelenik a kertben.

A klasszikus, régimódi virágoknak éppen ez a varázsuk: egy kicsit olyan érzést keltenek, mintha visszarepítenének minket a nagymama vagy a szülői ház kertjébe. A büdöskék, mályvarózsák vagy nárciszok generációk óta népszerűek, és okkal kerülnek újra és újra a virágágyásokba. Egy részük ráadásul magától is elszórja a magjait, így a következő évben újra felbukkanhat.

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Persze az sem mindegy, hogy hová ülteted őket. Van, amelyik a tűző napot kedveli, másnak inkább a félárnyék az ideális, és az öntözési igényük sem egyforma.

Mutatjuk azokat a régi kedvenceket, amelyeket mindig érdemes elültetni – Kattints a képre a galériáért!

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