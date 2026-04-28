Az Ördög Pradát visel, és sosem eszik hagymás bagelt – Íme az első rész ikonikus kajái

A héten mozikba kerülő folytatás miatt újra előtérbe került az első rész, ezzel együtt Miranda Priestly könyörtelen világa, és azok a nüanszok is, amelyek elsőre talán fel sem tűntek az Ördög Pradát visel című filmből — például az ételek szerepe. Az új rész érkezése, mely aThe Devil Wears Prada 2 címet kapta, jó alkalom arra, hogy visszanézzük a klasszikust, és közben újraalkossuk a kedvenc fogásokat otthon.
Steak, kávé, muffin, sajtos grillszendvics
Emlékeztek Miranda nagyon szaftos steakjére, melyre elképesztő mennyiségű petrezselyem kerül, és végül meg sem eszi? Vagy a tálcányi elviteles kávéra? És a kis árva, krémes muffinra, amit Andy visz a pasijának megkésett szülinapi ajándékként, egy szál gyertyával? Vegyük át mindet, és nosztalgiázzunk, mert kisvártatva itt a második rész!
Az új rész apropóján összegyűjtöttük azokat az ételeket, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a történet — és amelyek akár a saját konyhánkban is reprodukálhatóak.