2026.05.19.

Így végezd a fekvőtámaszt nőként – Könnyebb, mégis hatékony ezzel a változtatással

A fekvőtámasz egy közismert erősítő gyakorlat, ami nőként több kihívást jelenthet, hiába a több hetes, hónapos gyakorlás. Egy kis módosítással egyszerűbben, mégis hatékonyan végezhetjük ezt a gyakorlatot.

A fekvőtámasz kedvelt és népszerű gyakorlat nők és férfiak körében egyaránt, azonban nőként több nehézséggel járhat a gyakorlat helyes kivitelezése. Nem azért, mert gyengébbek lennének, hanem azért, mert anatómiailag nehezebb. Lássuk, milyen apró változtatás segíthet ezen, miközben a gyakorlat ugyanolyan hatékony marad!

Fekvőtámaszozó nő
Miben módosul a gyakorlat?

A fekvőtámasznál a test meghosszabbításaként előre mutatnak a kezek.

Mindezt nőként csinálhatjuk úgyis, hogy kifelé fordítjuk a tenyerünket, így az ujjak a testtől elfele mutatnak.

Arra, hogy miért könnyebb a nőknek így végezniük a fekvőtámaszt, egyszerű a magyarázat: ez pedig a női test anatómiájával, egészen pontosan a medencével áll összefüggésben.

Ennek oka, hogy a medence befolyásolja a kar testhez viszonyított helyzetét. Az alkar és a felkar könyöknél való találkozásának szöge („hordozószög") a medencéhez képest átlagosan körülbelül 15 fok nőknél, míg körülbelül 10 fok férfiaknál. A támasszög nemcsak azt befolyásolja, hogyan kapcsolódnak a felső végtag csontjai egymáshoz és a felsőtesthez, de azt is, hogyan húzódnak össze az izmok. Ez az oka annak, hogy hagyományos módon nehezebb a nőknek fekvőtámaszozni.

A kéztartás módosításával a nők izmai és csontjai természetesebb mozgásmintát követnek.

A női testről

A női test szalagjai és inai sokkal rugalmasabbak, mint a férfiaké, ami egyben azt is jelenti, hogy az ízületek mozgástartománya is jóval nagyobb. Így sokkal nagyobb terhelésnek vagy éppen fájdalomnak vannak kitéve, ha a mozgás biomechanikája nem illeszkedik megfelelően.

A vállöv 12,4 százalékkal nagyobb a férfiaknál, ami máshova helyezi a súlypontot, így a kivitelezés módját is megváltoztatja.

Falnál végzett fekvőtámasz
Nagyobb a sérülésveszély a nőknél

Az anatómiai eltérések miatt a nőknél nagyobb eséllyel alakulhatnak ki sérülések olyan edzésgyakorlatok közben, amelyek a váll befelé forgatásával vagy fej fölötti nyomómozdulatokkal járnak.

Ide tartozik többek között a vállból nyomás, a tricepsz tolódzkodás, az oldalemelés, a függőleges evezés és minden olyan gyakorlat, ahol a súlyt a fej fölé kell nyomni.

Kímélőbb és biztonságosabb megoldást jelenthetnek a váll számára például a fekve végzett tricepsznyújtások, az oldalemelés semleges vagy hüvelykujjal felfelé néző kéztartással, illetve az ülve végzett kézisúlyzózás.

Forrásunk volt.

