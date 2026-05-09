2026.05.09.

Hogyan állapíthatod meg, hogy a kenyér valóban kovászos-e?

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

A kovászos kenyér ma már szinte minden bolt polcán ott van – de attól, hogy rá van írva, még nem biztos, hogy valóban az. Ha egyszer megkóstoltad az igazit, gyorsan rájössz, mennyire nem mindegy, mit veszel le a polcról.

A kovászos kenyér az utóbbi évek egyik nagy kedvence lett, és teljesen érthető, miért: az íze karakteresebb, az állaga különlegesebb, sokan pedig könnyebben emészthetőnek is tartják. De ha a boltban veszed le a polcról, könnyen lehet, hogy nem azt kapod, amire számítasz.

Kenyérért magas polcra felnyúló nő
Mitől lesz egy kenyér valóban kovászos?

Az igazi kovászos kenyér igen lassan áll össze: a készítése időigényes folyamat, ahol a tésztát egy úgynevezett kovász indítja be. Ez tulajdonképpen liszt és víz keveréke, amit hagynak erjedni. Ebben az erjedésben természetes élesztők és baktériumok dolgoznak: lebontják a lisztben lévő cukrokat és keményítőt, miközben olyan savak keletkeznek, amelyek megadják a kovászos kenyér jellegzetes, enyhén savanykás ízét és rugalmas, lyukacsos állagát.

Ez a folyamat nem pár óra, hanem sokszor napok kérdése. Pont ezért csábító a gyártóknak, hogy lerövidítsék.

Mi történik a bolti „kovászosokkal”?

Sok szupermarketben kapható kenyér ugyan viseli a kovászos nevet, de valójában nem így készül. Gyakori trükk, hogy:

  • hagyományos, ipari élesztőt használnak a gyors kelesztéshez
  • savasító anyagokat adnak hozzá, hogy meglegyen a „kovászos íz”
  • tartósítószerekkel és állományjavítókkal gyorsítják és stabilizálják a gyártást

Az eredmény? Egy kenyér, ami hasonlít az igazihoz, de sem ízben, sem összetételben nem ugyanaz.

Kenyérszeletelés
Így szúrod ki az igazi kovászos kenyeret

A legegyszerűbb szabály: minél rövidebb az összetevőlista, annál jobb. Egy valódi kovászos kenyér alapja liszt, víz és só. Előfordulhat, hogy kerül bele valami extra – például magvak, aszalt gyümölcsök vagy fűszerek –, de ezek inkább kiegészítők, nem alapok.

Ami gyanús lehet:

  • hosszú, bonyolult összetevőlista
  • külön feltüntetett élesztő nagyobb mennyiségben
  • olyan savasító anyagok, mint a citromsav vagy aszkorbinsav
  • „furcsa” hozzávalók, például sör, író vagy akár savanyúságlé az íz utánzására

Ha ilyesmit látsz, nagy eséllyel nem valódi kovászos kenyérrel van dolgod.

Van jobb választás a szupermarketnél

Ha igazán jó kovászos kenyeret szeretnél, érdemes egy kicsit kilépni a nagyáruházak világából. A helyi pékségekben vagy termelői piacokon sokkal nagyobb eséllyel találsz olyan kenyeret, ami valóban hagyományos eljárással készül.

Ezeknél általában az alapanyagok és a készítési folyamat is átláthatóbb.

Miért számít ez ennyire?

Nem csak az ízről van szó. A hosszú erjedési folyamat miatt az igazi kovászos kenyér amellett, hogy komplexebb ízű, könnyebben emészthető lehet és sokak szerint kevésbé terheli meg a szervezetet. Ezért érdemes egy kicsit tudatosabban választanod.

Forrásunk volt.

