2026.04.10.

Ha így eszel, azzal súlyosbíthatod az allergia tüneteit

Aki bármilyen allergiával küzd, az bizony tudja, hogy mennyire megkeseríti a mindennapokat. Tüsszögés, fáradtságérzet, orrdugulás, bőrtünetek, orrfújás... ráadásul, úgy tűnik, ezeket az étrendünk még inkább fel tudja erősíteni. Lássuk, miről van szó!

Egy friss kutatás szerint a túlzott sóbevitel nemcsak a vérnyomásra lehet hatással, hanem az allergiás tüneteket is súlyosbíthatja. Bár a só alapvető ásványi anyag a szervezet számára, egyre több bizonyíték utal arra, hogy nagy mennyiségben kedvezőtlenül befolyásolhatja az immunrendszer működését.

A tanulmány a magas sótartalmú étrend hatásait vizsgálta

A kutatók azt találták, hogy a magas sótartalmú étrend fokozhatja bizonyos immunsejtek (Th2-sejtek) aktivitását.

Az ekcémát és a szénanáthát is erősítheti

Ezek a sejtek kulcsszerepet játszanak az allergiás reakciók kialakulásában, például az ekcéma és a szénanátha esetében.

Laboratóriumi vizsgálatokban megfigyelték, hogy a hatására az immunrendszer egyes sejtjei „allergiabarát” irányba alakulhatnak, és több gyulladást kiváltó anyagot termelnek. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a szervezet erősebben reagáljon az egyébként ártalmatlan allergénekre.

A bélflórára is hatással van a túl sok só bevitele

Ezen felül a magas sóbevitel a bélflóra egyensúlyát is felboríthatja. Mivel a bélmikrobiom fontos szerepet játszik az immunrendszer szabályozásában, ez a változás szintén hozzájárulhat az allergiás tünetek erősödéséhez.

Érdekes módon egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az ekcémás betegek bőrében a normálisnál jóval magasabb sókoncentráció található. Ez a környezet kedvez bizonyos baktériumok elszaporodásának, amelyek tovább ronthatják a bőr állapotát.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kutatók még nem bizonyították egyértelműen, hogy a magas sótartalmú étrend közvetlenül okozza az allergiák romlását.

A jelenlegi eredmények inkább arra utalnak, hogy összefüggés lehet a sófogyasztás és az immunválasz erőssége között, de további vizsgálatok szükségesek a pontos kapcsolat tisztázásához.

A só önmagában nem okoz allergiát, de nagy mennyiségben hozzájárulhat az allergiás folyamatok felerősödéséhez. Ezért különösen azok számára lehet érdemes mérsékelni a sóbevitelt, akik hajlamosak allergiás megbetegedésekre.

