Vajon tényleg egészségesebbek a növényi „tejek", mint a hagyományos tej?

Mandula, zab, szója vagy kókusz: a növényi italok ma már nemcsak alternatívák, hanem életstílus-szimbólumok is. De vajon valóban egészségesebbek, mint a tehéntej, vagy inkább csak a trendek hajtják a népszerűségüket?

A növényi „tejek" – pontosabban növényi italok – különböző alapanyagok (például gabonák, olajos magvak vagy hüvelyesek) vízzel való feldolgozásával készülnek. Bár jogilag nem nevezhetők tejnek, a mindennapokban mégis így hivatkozunk rájuk, mivel hasonló szerepet töltenek be: kávéba kerülnek, müzlihez adjuk őket, vagy főzéshez használjuk.

Miért választják egyre többen?

A növényi italok térnyerésének több oka van:

Sokan laktózérzékenység vagy tejfehérje-allergia miatt kerülik a tehéntejet,

vagy miatt kerülik a tehéntejet, mások etikai, környezetvédelmi vagy vegán életmódbeli megfontolásból.

életmódbeli megfontolásból. Emellett a marketing is erősen ráerősít arra a képre, hogy ezek az italok „könnyebbek”, „tisztábbak” és egészségesebbek.

Tápérték: valóban előnyösebbek?

A válasz nem egyértelmű. A tehéntej természetes módon tartalmaz fehérjét, kalciumot, B12-vitamint és más mikrotápanyagokat.

Ezzel szemben sok növényi ital fehérjetartalma alacsonyabb, és a vitamin-, illetve ásványianyag-tartalom gyakran csak hozzáadott formában van jelen.

A cukortartalom is kérdéses: egyes változatok meglepően sok hozzáadott cukrot tartalmaznak - az ízesítettek meg pláne. Mindig olvassuk el az összetevőket!

Egészség vagy illúzió?

Előnyösek lehetnek bizonyos élethelyzetekben vagy étrendekben, de nem feltétlenül „jobbak” mindenki számára.

A növényi tejek önmagukban nem csodaszerek: Az egészségesség inkább azon múlik, hogy milyen terméket választunk, mennyit fogyasztunk belőle, és hogyan illeszkedik az étrendünk egészébe.

Akkor melyiket válasszuk?

A döntés leginkább egyéni igényeken alapul:

aki magas fehérjebevitelre törekszik, annak a tehéntej vagy a szójaital lehet ideálisabb.

törekszik, annak a tehéntej vagy a szójaital lehet ideálisabb. Aki az ízt, a könnyű emészthetőséget vagy a környezeti szempontokat helyezi előtérbe, az növényi alternatívákban találhat jó megoldást.

A kulcs a tudatosság: érdemes címkét olvasni, és nem pusztán a trendekre hagyatkozni.

