Vajon tényleg egészségesebbek a növényi „tejek", mint a hagyományos tej?

A növényi „tejek" – pontosabban növényi italok – különböző alapanyagok (például gabonák, olajos magvak vagy hüvelyesek) vízzel való feldolgozásával készülnek. Bár jogilag nem nevezhetők tejnek, a mindennapokban mégis így hivatkozunk rájuk, mivel hasonló szerepet töltenek be: kávéba kerülnek, müzlihez adjuk őket, vagy főzéshez használjuk.
Miért választják egyre többen?
A növényi italok térnyerésének több oka van:
- Sokan laktózérzékenység vagy tejfehérje-allergia miatt kerülik a tehéntejet,
- mások etikai, környezetvédelmi vagy vegán életmódbeli megfontolásból.
- Emellett a marketing is erősen ráerősít arra a képre, hogy ezek az italok „könnyebbek”, „tisztábbak” és egészségesebbek.
Tápérték: valóban előnyösebbek?
A válasz nem egyértelmű. A tehéntej természetes módon tartalmaz fehérjét, kalciumot, B12-vitamint és más mikrotápanyagokat.
Ezzel szemben sok növényi ital fehérjetartalma alacsonyabb, és a vitamin-, illetve ásványianyag-tartalom gyakran csak hozzáadott formában van jelen.
A cukortartalom is kérdéses: egyes változatok meglepően sok hozzáadott cukrot tartalmaznak - az ízesítettek meg pláne. Mindig olvassuk el az összetevőket!
Egészség vagy illúzió?
Előnyösek lehetnek bizonyos élethelyzetekben vagy étrendekben, de nem feltétlenül „jobbak” mindenki számára.
A növényi tejek önmagukban nem csodaszerek:
Akkor melyiket válasszuk?
A döntés leginkább egyéni igényeken alapul:
- aki magas fehérjebevitelre törekszik, annak a tehéntej vagy a szójaital lehet ideálisabb.
- Aki az ízt, a könnyű emészthetőséget vagy a környezeti szempontokat helyezi előtérbe, az növényi alternatívákban találhat jó megoldást.
A kulcs a tudatosság: érdemes címkét olvasni, és nem pusztán a trendekre hagyatkozni.