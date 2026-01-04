Nosalty-kvíz: Tudod mennyi fehérje van ezekben a vegán alapanyagokban?

A vegán, pontosabban a teljes értékű növényi alapú étrenddel kapcsolatban az egyik legnagyobb tévedés, hogy általa nem jut elegendő mennyiségű fehérjéhez az emberi szervezet. Pedig a gondosan összeállított étrend mellett növényekből is fedezni lehet a napi fehérjeszükségletet. Kvízünkből megtudhatod, mennyi fehérjét tartalmaznak a különböző vegán .

A vegán és teljes értékű növényi alapú étkezéssel kapcsolatban gyakran hozzák fel ellenvetésként, hogy miként tud az ember elegendő fehérjéhez jutni. Pedig a valóságban azt sem veszélyezteti a fehérjehiány, aki nem eszik húst és más állati eredetű élelmiszereket: rengeteg egészséges és tápláló növényi fehérjeforrás létezik. Kvízünkben ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

Tudod mennyi fehérje van ezekben a vegán alapanyagokban?

Mennyi fehérjére van szükségünk egyáltalán?

Általánosan 0,8 gramm/testsúlykilogramm az ajánlott napi fehérjebevitel mennyisége.

Az optimális működéshez ez 1,1-1,4 gramm fehérje lehet kilogrammonként, az erő- és állóképességi sportolók esetében pedig 1,2-1,7 gramm kilogrammonként.

Ha pedig izomnövekedés a cél, és szigorúbb az edzés, akkor ez a szám magasabb is lehet, de ez inkább profi sportolókra vonatkozik. Itt is, mint a táplálkozás terén legtöbbször, az egyéni igények és szükségletek szerint kell beállítani a mennyiséget.

Jóból is megárt a sok

Bár manapság bevett marketingfogás lett a különböző élelmiszereket magas fehérjetartalmúként hirdetni, ezzel növelve az eladásokat (bár a legtöbbször ezek az ételek nem is tartalmaznak kiemelkedően sok fehérjét 'sima' társaikhoz képest), és mindenki a fehérjebevitel megszállottja, akár még árthatunk is magunknak a túlzásba vitt fehérjefogyasztással.

Például könnyen székrekedést okozhat, ha túlságosan arra fókuszálunk, hogy mennyi fehérjét fogyasztunk, és elhanyagoljuk az olyan tápanyagokat, mint a rost.

Egy másik dolog, aminek érdemes tudatában lenni, ha hangsúlyt fektetünk a fehérjebevitelre, hogy a fehérjeturmixok és -porok is okozhatnak emésztőrendszeri problémákat.

Emellett további mellékhatásokkal is számolni kell magasabb fehérjebevitel esetén

Fáradtság és agyi köd. A fehérje nem egy jó energiaforrás. Ha rendkívül fehérjedús diétát tartunk, energiaként ez cukorrá alakítható, de hosszú időbe telik a megemésztése. Tehát nem fogjuk ugyanazt az energiát kapni egy magas fehérjetartalmú diétából, mint egy mérsékelt fehérje plusz mérsékelt szénhidráttartalmú étrendből. Ebből adódóan előfordulhat fáradtság és agyi köd.

Indítsd a kvízt, és tudd meg, mennyi fehérjét tartalmaznak a különböző növényi ételek!