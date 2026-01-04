Gasztro

2026.01.04.

Mit főzzek ma? Egyedényes sajtos tészta + vegán cézársaláta + házi gyömbérshot vár

Nosalty profilképe Nosalty

Egészséges, húsmentes, tápláló, laktató, és picit sem hagyományos fogások mára.

Januári húsmentes menüsor nektek, mindenkinek!

Gyömbérshot
Ital

Gyömbérshot

adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű
209
Kalória
2.9g
Fehérje
60.1g
Szénhidrát
0.8g
Zsír
Még több turmix

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sajtos falatkák

Szilveszteri parti falatkák

Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Vegán ételek egymás mellett egy asztalon
Gasztro

Nosalty-kvíz: Tudod mennyi fehérje van ezekben a vegán alapanyagokban?

A vegán, pontosabban a teljes értékű növényi alapú étrenddel kapcsolatban az egyik legnagyobb tévedés, hogy általa nem jut elegendő mennyiségű fehérjéhez az emberi szervezet. Pedig a gondosan összeállított étrend mellett növényekből is fedezni lehet a napi fehérjeszükségletet. Kvízünkből megtudhatod, mennyi fehérjét tartalmaznak a különböző vegán .

Nosalty
Vegán ételek egymás mellett egy asztalon
Gasztro

Nosalty-kvíz: Tudod mennyi fehérje van ezekben a vegán alapanyagokban?

A vegán, pontosabban a teljes értékű növényi alapú étrenddel kapcsolatban az egyik legnagyobb tévedés, hogy általa nem jut elegendő mennyiségű fehérjéhez az emberi szervezet. Pedig a gondosan összeállított étrend mellett növényekből is fedezni lehet a napi fehérjeszükségletet. Kvízünkből megtudhatod, mennyi fehérjét tartalmaznak a különböző vegán .

Szász Nóri

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept