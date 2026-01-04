Életmód

Kiderült, igaz-e a hír, hogy Magyarországra jön a Lidl riválisa

Decemberben egy Facebook posztban röppent fel a hír, hogy Magyarországra jöhet a Lidl riválisa, a Kaufland. Most kiderült, van-e valóságalapja a pletykának.

Decemberben egy Facebook poszt hatására kapott szárnyra a hír, hogy Gyöngyösön nyithatja meg első magyaroroszági üzletét a Lidl anyavállalatának, a Schwarz Groupnak egy másik népszerű kiskereskedelmi lánca, a Kaufland. Annak érdekében, hogy kiderüljön, van-e valóságalapja a pletykának, a Világgazdaság megkereste a német Kauflandot. A válasz minden kételyt eloszlatott.

Kaufland szupermarket kívülről
Hivatalos: nem jön Magyarországra a Kaufland

Decemberben a Nero24 nevű Facebook oldal kezdte el terjeszteni a hírt, hogy Magyarországon terjeszkedik tovább a Romániában és Szlovákiában is nagy népszerűségnek örvendő német kiskereskedelmi lánc, a Kaufland.

„Csendben, nagy felhajtás nélkül, de komoly döntés született: értesüléseink szerint a német tulajdonú Kaufland szlovákiai leányvállalata kisebb alapterületű áruház nyitását tervezi Gyöngyösön. A beruházás nem klasszikus hipermarket formában valósulna meg, hanem egy városi, kompakt üzletként, amely a mindennapi bevásárlásokra, gyors kiszolgálásra és kedvező ár-érték arányra épít” – olvasható az oldal első, a témában született posztjában.

A következő posztban már az üzlettel kapcsolatos részleteket is megosztottak, valamint a projektet ismerő érintetteket is megszólaltattak... csakhogy ezek a személyek nem is léteznek.

A Világgazdaság már ekkor kacsára gyanakodott, de hogy biztosra menjenek, megkeresték a Kauflandot is.

„Vállalatunk Németország mellett Lengyelországban, Csehországban, Romániában, Szlovákiában, Bulgáriában, Horvátországban, valamint a Moldovai Köztársaságban képviselteti magát Kaufland-üzletekkel. Elemzéseinkben rendszeresen vizsgáljuk a világ minden országát a terjeszkedési követelményeink szempontjából."

 Jelenleg nem tervezzük a magyarországi terjeszkedést

– válaszolta a Vg.hu megkeresésére Andrea Kübler vállalati kommunikációért felelős munkatárs.

Arról nem szolgáltatott a cég információt, hogy tervezik-e vagy egyáltalán terítéken van-e a magyarországi terjeszkedés kérdése.

