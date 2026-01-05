Életmód

2026.01.05.

Arnold Schwarzenegger diétájával meghosszabbíthatod az életedet

Nosalty profilképe Nosalty

Mi lenne, ha 2026-ban nem a testedet, hanem az agyadat küldenéd diétára? Arnold Schwarzenegger szerint a módszerével akár az életedet is meghosszabbíthatod.

Arnold Schwarzenegger, a hollywoodi akcióhős és testépítő-legenda 2026 elején egy merőben új kihívást indított el: nem fizikai, hanem mentális diétát, amely a negatív gondolkodás visszaszorítására és az életerő növelésére fókuszál. A 78 éves sztár szerint nem csupán a testünk, hanem az elménk is profitál a tudatos tisztításból — még akkor is, ha ez csupán egy hétig tart.

Arnold Schwarzenegger,
Arnold Schwarzenegger diétájával meghosszabbíthatod az életedet
Stephan Savoia-Pool/Getty Images

Mi az „agydiéta”?

Arnold Schwarzenegger a saját, Pump Club hírlevelében bevezetett új programot egyszerűen „Zero Negativity Diet” -nek, vagyis teljes negativitásmentes diétának nevezi.

Schwarzenegger kifejtette, hogy a mai világ folyamatos pesszimizmusa és cinizmusa nem csupán a hangulatot rombolja, hanem hosszú távon az egészségre is káros.

A diéta fő célja az, hogy szemléletet váltsunk, ne pedig kalóriákat számoljunk.

A hét lépése

  1. Digitális detox:
    Csökkentsd a közösségi média használatát. Schwarzenegger javaslata szerint naponta legfeljebb háromszor 10 percet tölts a mobilodon hírolvasással vagy böngészéssel — ez segít elkerülni a folyamatos negatív ingereket.
  2. Negatív gondolatok átalakítása:
    Amikor pesszimizmus vagy ingerültség tör rád, ne ragadj benne. Kérdezd meg magadtól: „Mit tehetek ez ellen?” Írd le a gondolataidat, és koncentrálj megoldáskeresésre ahelyett, hogy magadba zuhannál.
  3. Hálanapló:
    Minden nap jegyezz fel legalább egy dolgot, amiért hálás vagy. Ez nemcsak a szemléletet formálja, hanem segít a pozitív fókusz megtartásában is.

Tudományos háttér

Arnold Schwarzenegger idézte olyan kutatások eredményeit, amelyek szerint az optimista emberek akár 11–15 százalékkal tovább élhetnek, és nagyobb valószínűséggel érik meg a 85. életévet is, mint azok, akik hullámzó hangulattal, negatívan állnak az élethez.

Miért egy hét?

A cél nem egy élethosszig tartó elköteleződés — legalábbis kezdetben.

Schwarzenegger arra ösztönöz, hogy először csak egy egyhetes, intenzív mentális méregtelenítőt tartsunk, amely rámutat arra, mekkora hatással van ránk a folyamatos negatív ingeráradat.

Ebből aztán akár tartós szokás is kialakulhat, ha az ember valóban tudatosan építette be a gyakorlatokat.

Schwarzenegger saját tapasztalatai

A sztár elismerte, hogy saját életében is számos nehézséggel találkozott — a szigorú neveltetéstől kezdve a hollywoodi karrier kihívásain át —, és szerinte ezekből a tapasztalatokból nőtt ki az a felismerés, hogy a mentális erő ugyanolyan fontos, mint a fizikai.

Forrásunk volt.

Címlapkép:  Stephan Savoia-Pool/Getty Images

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sült zöldség

Közel-keleties sült sütőtök

Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Aldi áruház
Gasztro

Nem várt béremelés az Aldinál: már a kezdő dolgozók is...

Az ALDI Magyarország az év elejét átfogó béremeléssel indítja: a vállalatcsoport minden hazai munkavállalója magasabb jövedelemben részesül. Az emelés mértéke munkaterületenként eltérő: az áruházi munkatársak kezdő fizetése havi bruttó 541 900 forintra emelkedik, a logisztikai területen dolgozóké havi bruttó 600 100 forintra nő, míg az áruházvezetők bére meghaladja a havi bruttó 1 millió forintot.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyedenyes-teszta-sajt-olajbogyo-kapribogyo
sajtos tészta

Egyedényes sajtos tészta

Ezt a villámgyorsan összedobható sajtos tésztát bármelyik hétköznap elkészíthetjük ebédre vagy vacsorára. Az egyedenyés tészták lényege (a kevés mosogatnivaló mellett), hogy annyi ...

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept