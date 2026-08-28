Nosalty Mit főzzek ma? Finn halleves, svéd krumplis főétel és dán sütemény érkezik

A Hashimoto-thyreoditis az egyik leggyakoribb autoimmun eredetű pajzsmirigybetegség, amely során az immunrendszer megtámadja a pajzsmirigyet, idővel pedig csökkenhet a hormontermelés. Bár a megfelelő gyógyszeres kezelés az alap, sok érintett tapasztalja, hogy az étrend és az életmód változtatása is hatással lehet a közérzetére. De mit érdemes enni Hashimoto esetén, és valóban szükséges-e minden tejterméket vagy glutént elhagyni?