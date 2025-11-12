Végül nem Mere néven, de november végén megnyithat az új orosz diszkontáruház

Az oroszok már a szupermarketben vannak: hamarosan új orosz áruház nyílik Budapesten, de nem Mere lesz a neve.

Mere helyett Basket Plusz néven nyithatja meg első magyar üzletét az orosz diszkontlánc – számolt be róla a Telex. Óriásit robbant a hír, hogy Magyarországra is betörhet a minden kényelmet és flancot nélkülöző Mere diszkontáruház, de ahogy a lap is kiemelte, hónapok teltek el az utolsó hír óta, melyek arról számoltak be, hogy csúszik a nyitás. Ami késik, nem múlik, így hamarosan a budapestiek is megtapasztalhatják a Mere-, pontosabban Basket Plusz élményt.

Mere helyett Basket Plusz lesz az orosz diszkontáruház neve

A hírek szerint a külvárosban, a Mohu egyik budapesti hulladékudvara mellett, a XVIII. kerületi Besence utca 1. szám alatt nyílik meg az első üzlete annak az áruházláncnak, amelyet korábban az orosz tulajdonosi hátterű Svetofor-csoport Mere néven akart megnyitni Magyarországon.

A hírek szerint az üzlet november végén nyit ki, a Privátbankár pedig a helyszínre is ellátogatott, ahol több raklapnyi árut és kasszasorokat láttak.

Tudtad? A MERE névre hallgató kiskereskedelmi láncot még 2009-ben alapították, azóta már 20 országban vannak üzleteik, és mintegy 2500 boltot működtetnek.

A nyilvántartásból kiderül, hogy az üzlethelyiség maga 779 nm, míg az árusítótér ebből 590 nm-t foglal el.

Korábban már toboroztak munkaerőt az üzletbe, olyan hirdetéssel is lehetett találkozni, amelyben targoncást kerestek nettó 350 ezer forintért, de pénztárosokat is toboroztak. A nyilvántartás szerint az üzlet reggel 9-től este 9-ig lesz nyitva.

A Privátbankár felteszi a kérdést, miként üzemelhet a Basket Plusz az ősszel szigorított plázastop mellett, hiszen eszerint a 400 nm-nél nagyobb, napi fogyasztási cikkeket árusító üzletekhez engedélyt kell kérni a kormányhivataltól. Arról nincs információ, hogy további üzletek is fognak-e nyitni a jövőben.

Forrásunk volt.