Négy vidéki és egy fővárosi étterem, ahol idén (is) csúcsra járatják a medvehagymás ételeket

Menza Étterem és Kávézó
A magyar fővárosban járva álljunk is meg a Liszt Ferenc téren, hiszen újra kopogtat a teraszos idő, amikor a legeslegjobb egy napfényes ebéd a Menzában. A fogasfilé medvehagymás rizottóval már olvasva is felolvasztja valahány télben elgémberedett tagunkat, a medvehagymás burgonyaleves vargányával pedig a legjobb választás, ha egy-egy, még hideg fuvallat után jólesne valami melengető.
Budapest, Liszt Ferenc tér 2.
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 11.00-23.00
L’Altro
A kaposvári L’Altro tulajdonosa nem érte be annyival, hogy tessék-lássék olasz(os) receptekre alapozva nyitott egy éttermet. Ő élesben, a helyszínen ismerkedett az olaszok sokszínű gasztronómiájával, és ezt hozta el ebbe a jó hangulatú, családias étterembe. Amellett, hogy ebédmenüvel is várják a vendégeket, nagy erőkkel készülnek a medvehagymaszezonra, kövessétek a Facebook- és az Instagram oldalukat, mert hamarosan közzéteszik a legtavaszibb ajánlatukat!
Kaposvár, Fő utca 8.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök 11.30-22.00, péntek-szombat 11.30-23.00, vasárnap 11.00-15.00
Tornácos Hotel-Restaurant Hegykő
A Fertő tó környéke mindig megér egy kirándulást, de ilyenkor, tavasszal különösen, amikor minden pezseg a friss energiáktól. Nem véletlen, hogy az év egyik első nagy gasztroszezonja a medvehagymára épül, hiszen ez a markáns ízű levélke maga is tele van lendülettel, frissességgel. A Tornácos Hotel éttermében ilyen idő tájt rendszeresen felbukkan az étlapon krumplilevesben, különböző zöldségpürékben, de volt már, hogy medvehagymanapokat rendeztek, úgyhogy érdemes követni őket, nehogy lemaradjatok.
Hegykő, Kossuth Lajos utca 74.
Tornai Pincészet
Március végén a Tornai Pincészet étterme kitárja kapuit, és egy fantasztikus, medvehagymás menüsorral az abszolút tavaszt is elindítja.
Lesz medvehagyma-krémleves zöldséges ropogóssal, fűszeres csirkemell spárgával, medvehagymás hollandi mártással és persze somlói borok.
Igazi, kirándulásra termett környék, a túra után pedig jöhetnek a finom falatok... hát kell ennél több?
Somlójenő, Somlóhegy 1242.
Nyitvatartás: szombat 11.00-19.00, vasárnap 11.00-16.0
Lokalista
Abban, amit Gelencsér Janka és Csillag Richárd Lokalistájában a tányérunkra álmodtak, még soha, de soha nem kellett csalódnunk. Sem a vendéglátásban, így medvehagymaszezontól függetlenül bárkit szívesen irányítok hozzájuk, aki a környéken jár. Az e heti ajánlatban például több helyen is felbukkan a medvehagyma. Például a buggyantott tojással kínált medvehagymalevesben, vagy a tavaszi zöldséges bulgur kísérőjeként.
Nagykanizsa, Fő út 26.
Nyitvatartás: hétfő 9.00-18.00, kedd-csütörtök 9.00-21.00, péntek 9.00-21.30, szombat 10.00-21.30
Címlapfotó: Menza Étterem és Kávézó