A villanyszerelő figyelmeztet – Ezeket az eszközöket ne dugd be egyszerre az elosztóba, mert tűzveszélyes lehet

A legtöbb elosztón általában 6 hely van, ahova tudjuk készülékeinket csatlakoztatni, azonban nem biztos, hogy olyan jó ötlet ezt mind ki is használni egy időben. A villanyszerelő fontos dolgokra hívja fel a figyelmet, mert egy túlterhelt hálózat akár tűzveszélyes is lehet.

Bár azt gondolnánk, hogy ha már adott x szabad hely az elosztónál/ hosszabbítónál, akkor mindegyikbe bedughatjuk egy időben készülékeinket. Ez az elgondolás azonban nem a legjobb, mert nem mindegy, milyen teljesítményű eszközöket működtetünk egyszerre. Lássuk, hogy mi az a határ, amikor még biztonságos zónán belül maradunk!

A villanyszerelő figyelmeztet – Maximum ennyi eszközt lehet az elosztóba dugni egyszerre

Tartsuk szem előtt a terhelhetőséget, wattértékeket!

Az elosztót tápláló konnektort nem is olyan nehéz túlterhelésnek kitenni, mint gondolnánk. Ehhez épp elég az, hogy néhány vagy az összes szabad helyet feltöltsük eszközeinkkel, amelyek nagy teljesítményen működnek.

Egy általános háztartási aljzat maximális terhelhetősége általában 3500 watt, de nem érdemes ezt a küszöböt elérni, a legjobb, ha az értéken belül maradunk, mert tüzet okozhatunk otthonunkban.

A készülékeken fel van tüntetve a wattérték, ezek összeadásával pedig könnyedén kiszámolhatjuk, hogy éppen milyen mértékben vesszük igénybe az elosztót.

A 3500 wattos érték túllépéséhez nem is kell sok, elég egy mikró, egy vízforraló és egy kenyérpirító együttes használata.

Ilyenkor vagy a biztosíték mondja fel a szolgálatot, vagy túlmelegedhetnek a vezetékek, ami akár tüzet is okozhat!

Az elosztó nem jelent nagyobb kapacitást

Az elosztók és hosszabbítók nem növelik az elektromos hálózat terhelhetőségét, csupán lehetővé teszik, hogy több készülék ugyanarról a csatlakozási pontról kapjon áramot. A 10 amperes változatok elsősorban kisebb energiaigényű eszközökhöz, például laptopokhoz, televíziókhoz vagy különféle töltőkhöz megfelelőek. Nagyobb teljesítményű berendezések esetében, úgy mint a vízforralók vagy hősugárzók, érdemes 16 amperes, megbízható minőségű, túlmelegedés elleni védelemmel ellátott elosztót választani.

Fontos továbbá, hogy a hosszabbító használat közben ne maradjon feltekerve, mert ez fokozhatja a felmelegedés kockázatát.

Egyes háztartási gépek számára ajánlott külön fali aljzatot biztosítani

A vízforraló, az elektromos sütő, a hősugárzó és az olajradiátor jelentős áramfelvételük miatt önálló csatlakozást igényelnek.

A hűtőszekrények és fagyasztók folyamatos üzemelése, valamint a kompresszor indításakor fellépő átmeneti áramcsúcs miatt szintén előnyös, ha saját aljzatról működnek.

A mikrohullámú sütő használatakor pedig célszerű elkerülni, hogy ugyanazon az elosztón más nagy fogyasztású készülékek is működjenek.

Egyes háztartási gépek számára ajánlott külön fali aljzatot biztosítani

Mi jelezheti a bajt?

Ha felmelegszik a hosszabbító,

égett szagot észlelsz

észlelsz vagy szikrázik ,

, esetleg pattog a hosszabbító, akkor azonnal cselekedni kell, és csökkenteni kell a terhelést!

Szintén árulkodó jel lehet, ha gyakran csapódik le a biztosíték, mert ez is a hálózat túlterhelését jelenti.

Sok lakásban még régi elektromos hálózat van, amit nem a mai eszközparkokra terveztek, így felújításkor a korszerű biztosíték kiépítése elengedhetetlen.

Nincs általános szabály arra, hogy hány készüléket lehet az elosztóba dugni, de észrevétlenül is túlterhelhetjük a hálózatot, ezért érdemes körültekintőnek lenni, és mindig összeadni, hogy éppen hány wattot veszünk igénybe.

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