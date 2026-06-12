Csak pár apró feladat vár júniusban, ha megsokszoroznád a málnatermést a bokrodon

Június közepére a folyton termő málna már sok-sok kertben ontja a szemeket. Ha szeretnéd, hogy a bokor idei termése még gazdagabb legyen, nem kell külön csodaszer: néhány egyszerű, de tudatos gondozási lépéssel meg tudod sokszorozni a gyümölcs mennyiségét és minőségét.

A málna gondozásában az egyik legfontosabb szabály, hogy a megérett málnaszemeket rendszeresen szüreteljük - amivel nincs nagy gond, hiszen alig várjuk, hogy lecsipegessük őket.

Hogy miért fontos a sűrű málnaszüret?

Minél gyakrabban szeded a friss szemeket, annál több marad a nyár második felére!

A túlérett gyümölcs elvonja a növény energiáját a fejlődő málnaszemektől, így csökken a későbbi termés mennyisége. Egyszerűen fogalmazva: minél gyakrabban szeded és fogyasztod a friss szemeket, annál több marad a nyár második felére - írja a 24.hu.

A málnabokor locsolása is kulcskérdés júniusban... aszályban szinte minden nap igényli!

A málna érzékeny a kiszáradásra, ezért a szárazabb időszakban akár napi locsolás is szükséges lehet, de mindig a bokor tövénél, ne felülről. Így a növény a gyökerein keresztül veszi fel a vizet, és a gyümölcs nem szenved majd a túlzott vízmennyiségtől.

A tápanyag-utánpótlás is meghatározó a málna fejlődésében

Júniusban káliumban gazdag tápoldat erősítheti a friss hajtásokat, és megnövelheti a gyümölcsök méretét. A kálium különösen fontos a málna minőségének fenntartásában, ezért érdemes figyelni a rendszeres pótlásra!

Ha a bokor nagyon besűrűsödött, ritkítsd a hajtásokat!

Így a bokron maradó hajtások több fényt kapnak majd és levegőt. Ez csökkenti a betegségek kockázatát, és lehetővé teszi, hogy a növény energiája a megmaradt málnaszemekre összpontosuljon.

Öntözd a málnabokrot sűrűn, a tövénél, különösen aszályos időszakban!

A málna alapvetően hajlamos a besűrűsödésre, ezért a ritkítást egy tapasztalt kertész sosem felejti el!

Tippek a málnabokrodhoz:

1.) Szedd le rendszeresen az érett szemeket, hogy a növény a többi, fejlődő termésre koncentrálhasson!

2.) Öntözd a bokrokat sűrűn, a tövüknél, különösen aszályos időszakban!

3.) Használj júniusban káliumban gazdag tápoldatot a gyümölcs és a hajtások erősítésére!

4.) Ritkítsd a túlzsúfolt hajtásokat a jobb fény- és légellátás érdekében!

Készítsünk málnás édességeket!

A legfontosabb tanácsok összeszedve:

A málna hajlamos a túlzsúfolódásra, ami csökkenti a gyümölcs mennyiségét és növeli a betegségek kockázatát.

Rendszeres szedéssel a bokor energiáját a fejlődő málnaszemekre irányíthatod, így a termés gazdagabb lesz.

A kálium nemcsak a gyümölcs méretét, hanem ízét és színét is javítja.

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