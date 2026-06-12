Csak pár apró feladat vár júniusban, ha megsokszoroznád a málnatermést a bokrodon

A málna gondozásában az egyik legfontosabb szabály, hogy a megérett málnaszemeket rendszeresen szüreteljük - amivel nincs nagy gond, hiszen alig várjuk, hogy lecsipegessük őket.
Hogy miért fontos a sűrű málnaszüret?
A túlérett gyümölcs elvonja a növény energiáját a fejlődő málnaszemektől, így csökken a későbbi termés mennyisége. Egyszerűen fogalmazva: minél gyakrabban szeded és fogyasztod a friss szemeket, annál több marad a nyár második felére- írja a 24.hu.
A málnabokor locsolása is kulcskérdés júniusban... aszályban szinte minden nap igényli!
A málna érzékeny a kiszáradásra, ezért a szárazabb időszakban akár napi locsolás is szükséges lehet, de mindig a bokor tövénél, ne felülről. Így a növény a gyökerein keresztül veszi fel a vizet, és a gyümölcs nem szenved majd a túlzott vízmennyiségtől.
A tápanyag-utánpótlás is meghatározó a málna fejlődésében
Ha a bokor nagyon besűrűsödött, ritkítsd a hajtásokat!
Így a bokron maradó hajtások több fényt kapnak majd és levegőt. Ez csökkenti a betegségek kockázatát, és lehetővé teszi, hogy a növény energiája a megmaradt málnaszemekre összpontosuljon.
A málna alapvetően hajlamos a besűrűsödésre, ezért a ritkítást egy tapasztalt kertész sosem felejti el!
Tippek a málnabokrodhoz:
1.) Szedd le rendszeresen az érett szemeket, hogy a növény a többi, fejlődő termésre koncentrálhasson!
2.) Öntözd a bokrokat sűrűn, a tövüknél, különösen aszályos időszakban!
3.) Használj júniusban káliumban gazdag tápoldatot a gyümölcs és a hajtások erősítésére!
4.) Ritkítsd a túlzsúfolt hajtásokat a jobb fény- és légellátás érdekében!
Készítsünk málnás édességeket!
A legfontosabb tanácsok összeszedve:
- A málna hajlamos a túlzsúfolódásra, ami csökkenti a gyümölcs mennyiségét és növeli a betegségek kockázatát.
- Rendszeres szedéssel a bokor energiáját a fejlődő málnaszemekre irányíthatod, így a termés gazdagabb lesz.
- A kálium nemcsak a gyümölcs méretét, hanem ízét és színét is javítja.