Gasztro

2026.06.12.

Gyors és ízletes megoldás a pörgős mindennapokra – Rio Mare Insalatissime tonhalsaláták

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Nem mindig jut idő a főzésre, mégis szeretnénk finom és tápláló ételt fogyasztani. A Rio Mare Insalatissime tonhalsaláták éppen erre kínálnak praktikus megoldást: minőségi alapanyagok, kiváló íz és maximális kényelem egyben. Tökéletes választást jelentenek a munkahelyre, utazáshoz, kirándulásokra vagy akár egy könnyű otthoni vacsorához.

Az Insalatissime a modern életstílushoz igazodó étkezést képviseli. A prémium minőségű Rio Mare tonhal hüvelyesekkel, gabonafélékkel és zöldségekkel alkot harmonikus kombinációt, amely egyszerre laktató és könnyű. Egy praktikus, kiegyensúlyozott étel, amely energiát ad a nap folyamán.

Rio Mare

Ízek széles választéka

Az Insalatissime termékcsalád változatos ízvilágot kínál, így mindenki megtalálhatja a kedvencét. A friss és könnyű receptúráktól a hüvelyesekkel gazdagított, laktatóbb változatokon át egészen a szezonális zöldségek ihlette limitált kiadásokig számos ízletes kombináció közül választhat.

A saláták önmagukban is tökéletesek, de akár tovább is variálhatók: tálalhatjuk friss zöldségekkel, ropogós péksüteménnyel vagy egy könnyű mediterrán fogás alapjaként is.

A Rio Mare Insalatissime így nemcsak gyors harapnivalóként ideális, hanem könnyű ebédként vagy egyszerű, mégis ízletes vacsoraként is remek választás.

Bemutatjuk az újdonságot: Insalatissime Summer

A népszerű Insalatissime salátacsalád legújabb tagja, a Summer, frissítő, mediterrán ízvilágot kínál Rio Mare tonhallal, fregolával, cherry paradicsommal, cukkínivel, olívabogyóval és kapribogyóval.

Rio Mare

Hűtve a legfinomabb, és tökéletes gyors ebédhez a munkahelyen, könnyű vacsorához a teraszon, vagy praktikus harapnivalóként kirándulásra, piknikre. Csak nyissa ki, és élvezze a napfényes ízeket bárhol, bármikor – főzés nélkül!

Ráadásul, ha a Rio Mare termékeket 2026. április 15. és június 15. között megvásárolja, automatikusan részt vehet a nyereményjátékban, és esélye nyílik megnyerni egy FIAT 500-ast!

További részletek és a játékszabály itt találhatók: www.riomare.hu

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Gyors és ízletes megoldás a pörgős mindennapokra – Rio Mare...

Nem mindig jut idő a főzésre, mégis szeretnénk finom és tápláló ételt fogyasztani. A Rio Mare Insalatissime tonhalsaláták éppen erre kínálnak praktikus megoldást: minőségi alapanyagok, kiváló íz és maximális kényelem egyben. Tökéletes választást jelentenek a munkahelyre, utazáshoz, kirándulásokra vagy akár egy könnyű otthoni vacsorához.

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