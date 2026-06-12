5 kevésbé ismert csodavirág, ami zokszó nélkül tűri az aszályt a kertben – A cipruskától a kokárdavirágon át a pipitérig

Jól válaszd meg, mit ültetsz a kertbe, mert nem elég, hogy egy növény szép, fontos az is - sajnos - , hogy a csapadékmentes száraz időszakokat is jól viselje nyáron. Ebben segítünk most, gyönyörű delikvensekkel!

A kerttervezésnél egyre fontosabb szempont, hogy a növények ne csak szépek legyenek, hanem ellenálljanak a változó időjárási körülményeknek is. Napjainkban, a klímaváltozás idején az egyszerűen gondozható szárazságtűrő virágok különösen értékessé váltak, hiszen kevesebb vizet igényelnek, és általuk a kert szépsége is könnyebben tartható a forró nyári hónapokban vagy az egyre sűrűbb aszályos időszakokban.

Az olyan virágok, mint a levendula, a cickafark, a zsálya, a kasvirág, a pipitér, a hamvas cipruska vagy a kokárdavirág nemcsak dekoratívak, hanem rendkívül strapabírók is, főleg, ha szárazságról van szó.

Ezek a növények ugyanis:

jól tűrik a szárazságot,

hosszú ideig virágoznak,

így minimalizálják a folyamatos öntözés szükségességét, ami manapság a fenntartható kertgondozás egyik alapfeltétele.

Egy jól megválasztott, szárazságtűrő növényekből álló kert nemcsak esztétikus, hanem praktikus is: így akár levendula, a zsálya, a pipitér, a kasvirág, a hamvas cipruska vagy a kokárdavirág is hozzájárulhat a kert egészségéhez, a virágzás folyamatos fenntartásához, és a környezetbarát kertgondozáshoz - a növények sora pedig folytatható!

Kattints a képre a galériáért és a szépséges szárazságtűrő virágokért!

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A szárazságtűrő virágok előnye nemcsak a víztakarékosságban rejlik, hanem abban is, hogy kevesebb karbantartást igényelnek, és jobban ellenállnak a kártevőknek és betegségeknek. Ez különösen hasznos a városi kertekben vagy kisebb kertrészekben, ahol a folyamatos locsolás és gondozás nehézkes lehet.

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