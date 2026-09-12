Színes menünk mára:
Nosalty Mit főzzek ma? Laktató leves, rántott főétel és őszies desszert vár
Ma is beállunk a konyhába, és nem hiába: isteni leves, főétel és desszert is vár!
Ma is beállunk a konyhába, és nem hiába: isteni leves, főétel és desszert is vár!
Színes menünk mára:
Ha szeretnénk extrázni egy kicsit a hagyományos palacsintát, adjunk hozzá egy kevés kakaóport, amitől nem csak szép színe lesz, de jó ízt is ad neki. Ezzel a recepttel garantáltan, puha, ...
Ha egy gyors, egyszerű és mégis igazán finom kencére vágyunk, ez a babkrém remek választás. Néhány alapanyagból pillanatok alatt elkészül, ráadásul kenyérre kenve, pirítóssal vagy ...
A szilva édes, kissé fanyar íze meglepően jól illik a fűszeres, szaftos grillcsirkéhez. Ez az egészben sült változat kívül ropogós, belül omlós, a szilvás ízek pedig különlegessé ...
A mosogatógép sótartálya sokak számára okoz bizonytalanságot. Mikor kell újra feltölteni? Mi történik, ha hónapokig nem nyúlunk hozzá? És talán a leggyakoribb kérdés: baj-e, ha a sótartályban víz áll?Nosalty
A szeptember a gyerekeknek a közétkeztetés világába való visszatérést jelenti, a felnőtteknek pedig azt, hogy újraindul a menüzős időszak, tehát azok, akik otthonról viszik magukkal az ebédet az irodába, körülbelül reggel tíztől hallgathatják, hogy a menzázós kollégák azt találgatják, hol egyenek aznap. Annak érdekében, hogy hamar dűlőre jussanak, és ne zavarják soká' a többieket, ajánlunk hét budapesti éttermet, ahol szuper ebédmenüvel várják az éhes dolgozókat.Kormos Lili
Magadban beszélsz takarítás közben? A hangos gondolkodás segíthet a koncentrációban, a feladatok rendszerezésében és a stressz kezelésében.Nosalty
2026. október végén ismét visszaállítjuk az órákat. Mutatjuk a pontos dátumot, és azt, hogyan hat az őszi időszámítás-váltás az alvásra és a bioritmusra.
Új szabályok léptek életbe a REpont-automatákat működtető üzleteknél: a MOHU 2026. szeptember 1-jétől átalakította az elszámolás rendszerét. A változás a vásárlókat közvetlenül nem érinti, a boltoknak azonban jelentős különbséget jelenthet.
Úton-útfélen szembejön velünk különféle életmódvideókban, podcastbeszélgetésekben a longevity kifejezés, de mi is az tulajdonképpen? És ha már tudjuk a választ, vajon hogyan lehet a gyakorlatban is hosszú, nem betegeskedésben eltöltött, vidám, aktív életünk?
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Nekem most ez lett a kedvenc diétás sütim, már többféle gyümölccsel elkészítettem. Készülhet fehérlisztből is, de akkor hagyjuk ki belőle a joghurtot, mert az kevesebb folyadékot ...
Magyaros ízvilágú leveseink közül az egyik legnagyobb klasszikus a palócleves, amit a monda szerint először Gundel János készített el egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán is jelen ...