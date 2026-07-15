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2026.07.15.

Sokoldalú konyhai eszközt kínál a Lidl potom pénzért: a háziasszonyok imádni fogják

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Újabb hét, újabb akció! Ezúttal a Lidl újságjából ajánlunk figyelmetekbe egy sokoldalú konyhai eszközt, amihez igen jó áron juthattok hozzá.

Ha egy olyan konyhai eszközt keresel, ami kicsit megkönnyíti a hétköznapokat, és segíti a munkádat a sütés-főzést illetően, akkor a Lidl július 18-tól étvényes akciójára érdemes lecsapnod. Lássuk a részleteket!

Lidl akciós újság
Sokoldalú konyhai eszközt kínál a Lidl potom pénzért: a háziasszonyok imádni fogják
forrás

Július 18-tól egészen a készlet erejéig él a Lidl szuper akciója.

A Silvercrest márkájú kontaktgrill csupán 14 999 forint, amit 3 év garanciával tudunk megvenni.


Az eszköz rozsdamentes acélból készült, így hosszútávra tervezhetünk vele, valamint 2000 wattos teljesítménye is garantálja, hogy az ételek viszonylag gyorsan készre süljenek. A grill 3 funkcióval látták el: kontaktgrillel, paninigrillel és asztali grillel. ILAG tapadásgátló bevonattal ellátott, 5-féle magasságban állítható és levehető grillezőlapjait könnyű tisztítani. Az eszköz mérete kb. 36x16x36 cm.

Receptajánló:

Mire jó egy kontaktgrill?

A kontaktgrill két fűtött sütőlap között készíti el az ételeket, így azok egyszerre sülnek felülről és alulról. Ennek köszönhetően gyorsabban elkészülnek, mint serpenyőben vagy sütőben, miközben kevés vagy akár semennyi olajat sem igényelnek.

Kiváló választás melegszendvicsek, paninik, csirkemell, sertéshús, hamburgerpogácsa, kolbász, halak, valamint különféle grillezett zöldségek, például cukkini, paprika, padlizsán vagy gomba elkészítésére.

Egyes modellek cserélhető sütőlapokkal rendelkeznek, amelyekkel gofri vagy más tésztás ételek is készíthetők.

Grillezett halloumis szendvics
Grillezett halloumis szendvics

A kontaktgrill egyik legnagyobb előnye, hogy gyors, energiatakarékos, könnyen tisztítható. Bár nem képes teljesen visszaadni a faszenes grillezés füstös aromáját, mégis kiváló alternatíva azok számára, akik egyszerűen és kényelmesen szeretnének grillezett ételeket készíteni otthon.

Vásárláskor érdemes olyan modellt választani, amely levehető, tapadásmentes sütőlapokkal, állítható hőmérséklettel, zsírfelfogó tálcával, valamint 180 fokban kinyitható kialakítással rendelkezik, így hagyományos asztali grillként is használható.

Összességében a kontaktgrill praktikus és sokoldalú konyhai kisgép, amely gyors és egészséges ételkészítést tesz lehetővé a mindennapokban.

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