Többet fogyaszt a hűtő-fűtő klíma, ha ezt az apróságot nem tesszük meg érte télen

A téli fagy nemcsak az utakon okoz nehézséget: többek közt a légkondi külső egységeinél is problémát jelenthet.

A kültéri légkondiegység állapotát érdemes figyelemmel kísérni, ha hosszabb fagyos időre számíthatunk, mert jelentősen csökkenhet a hatékonysága. Lássuk, mit tehetünk azért, hogy légkondink külső egysége biztonsággal átteleljen:

Ha a külső hőmérséklet fagypont körül alakul, a hőfelvétel úgy történhet meg, hogy a kültéri egység lamelláinak hőmérséklete ennél lényegesen alacsonyabb. A berendezés a kialakuló hőmérséklet-különbséget kihasználva veszi fel a hőt, majd azt áramoltatva juttatja be, és adja le a beltérben.

A fagyos időben a kültéri egységen csapódik le a pára, ami ráfagy a készülékre. Ez természetes, de ha tudunk, tegyünk ellene, mert a jég gátolja a levegő áramlását (a hőfelvételt), ezzel pedig rontja a fűtés hatékonyságát.

A modern klímaberendezések már általában rendelkeznek automatikus leolvasztó funkcióval, de a régebbieknél sok esetben ezt magunknak kell megtennünk, azaz:

manuálisan megfordítjuk a hűtő-fűtő folyamatot, így átmenetileg hűtő üzemmódban használjuk a klímát. Ezzel a belső térből érkező hővel olvasztjuk le a kültéri egységről a jeget.

Van az a helyzet, amikor ez már önmagában nem elegendő, így a külső fagyás megszüntetéséhez más módszerhez kell folyamodnunk. Azért se mulasszuk el, mert így nemcsak rosszabb teljesítménnyel működik a klímánk, hanem a fogyasztása is nő.

