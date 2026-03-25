Akár 20 ezer forint is lehet kilója, tele vannak vele a hazai erdők, de alig esszük

Egy luxusalapanyag, melyről hajlamosak vagyunk elfelejtkezni, pedig isteni finom, különleges, a piacokon pedig akár 20 ezer forintig is elmehet a kilós ára. Ez nem más, mint a március végétől szezonális kucsmagomba!

A kucsmagomba szezonja Magyarországon jellemzően március közepétől április végéig, május elejéig tart - az év első ehető gombájaként is ismert, különleges csemege, melyet alig fogyasztunk, pedig gyakorlatilag luxusgombának számít.

Megjelent a magyar erdőkben a kucsmagomba, melynek 20 ezer forint is lehet kilója

Az aranyárban mért télbúcsúztató kucsmagomba

Először, március közepe táján a cseh kucsmagomba jelenik meg az erdőkben, majd ezt követi az ízletes és hegyes kucsmagomba, főként nyárasokban, kőrisesekben és nedvesebb erdőkben, avaros területeken.

1500 forintot kérnek egy maroknyiért!

2026. március végén, a csapadékmentes időjárás ellenére a szombathelyi piacon már árulták, és nem kevesebb, mint 1500 forintot kértek egy maroknyiért, ami körülbelül 80 gramm - számolt be róla a Pénzcentrum cikke.

Ez átszámolva azt jelenti, hogy a kucsmagomba kilója akár 18-20 ezer forintot is lehet a piacokon, de kb. 15 ezer / kg-os áron is megcsíphetjük.

A kucsmagomba mártásokban, szószokban is nagyon finom

Összevetve a többi ismert gombafajtával:

Csiperkegomba vagy laskagomba : kb. 2-5 ezer Ft/kg körül mozog

vagy : kb. 2-5 ezer Ft/kg körül mozog Vargánya vagy szarvasgomba: akár 20–60 ezer Ft/kg-ba is kerülhet

TIPP: A világosabb, barnás süvegű, kúp alakú gombákat keressük, főként a nyárfák alatt, és fogyasztás előtt mindig vizsgáltassuk be a gombát szakellenőrrel!

Miben használd a kucsmagombát?

A kucsmagomba gombamártásokban, gombás szószokban, sütve, magában vagy húsok mellett a legfinomabb, de levesekben, sőt, omlettekben, tojásételekben is pazar. Kár kirántani!

Forrásunk volt.