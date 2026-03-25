Akár 20 ezer forint is lehet kilója, tele vannak vele a hazai erdők, de alig esszük

A kucsmagomba szezonja Magyarországon jellemzően március közepétől április végéig, május elejéig tart - az év első ehető gombájaként is ismert, különleges csemege, melyet alig fogyasztunk, pedig gyakorlatilag luxusgombának számít.
Az aranyárban mért télbúcsúztató kucsmagomba
Először, március közepe táján a cseh kucsmagomba jelenik meg az erdőkben, majd ezt követi az ízletes és hegyes kucsmagomba, főként nyárasokban, kőrisesekben és nedvesebb erdőkben, avaros területeken.
1500 forintot kérnek egy maroknyiért!
2026. március végén, a csapadékmentes időjárás ellenére a szombathelyi piacon már árulták, és nem kevesebb, mint 1500 forintot kértek egy maroknyiért, ami körülbelül 80 gramm - számolt be róla a Pénzcentrum cikke.
Ez átszámolva azt jelenti, hogy a kucsmagomba kilója akár 18-20 ezer forintot is lehet a piacokon, de kb. 15 ezer / kg-os áron is megcsíphetjük.
Összevetve a többi ismert gombafajtával:
- Csiperkegomba vagy laskagomba: kb. 2-5 ezer Ft/kg körül mozog
- Vargánya vagy szarvasgomba: akár 20–60 ezer Ft/kg-ba is kerülhet
TIPP:
Miben használd a kucsmagombát?
A kucsmagomba gombamártásokban, gombás szószokban, sütve, magában vagy húsok mellett a legfinomabb, de levesekben, sőt, omlettekben, tojásételekben is pazar. Kár kirántani!