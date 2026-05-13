Mégis meddig áll el a csirkemellfilé a fagyasztóban? Mutatjuk, hogyan tárold, hogy sokáig bírja

A kérdés, amit nem győzünk elégszer feltenni magunknak, az ismerőseinknek és/vagy az internetnek: meddig áll el a csirkemellfilé a fagyasztóban? Ha biztosra akarsz menni, kövesd ezeket a tanácsokat!

A csirkemellfilé kétség kívül a leggyakrabban használt húsalapanyag a magyar konyhákban (is): gyorsan elkészül, univerzálisan ízesíthető, megannyi nemzetközi receptben bevethető, zsírszegény, fehérjedús, így ráadásul szinte mindig tárolunk a mélyhűtőnkben is csirkemellet. De hiába praktikus, fontos tudni, hogy a fagyasztás sem teszi a húsokat örökéletűvé - így a csirkemellet sem.

A nyers csirkemell 9–12 hónapig őrzi meg a minőségét a fagyasztóban

Meddig áll el a csirkemellfilé a fagyasztóban?

A nyers csirkemellfilé megfelelően lefagyasztva nagyjából 9–12 hónapig őrzi meg a minőségét. Ez persze nem azt jelenti, hogy utána azonnal ehetetlen lesz, de az állaga, az íze és a nedvességtartalma fokozatosan romolhat.

A legfontosabb, hogy a hús folyamatosan legalább -18 fokon legyen tárolva. Ha a fagyasztó gyakran kiolvad, vagy a hús többször megolvad és visszafagy, az már élelmiszer-biztonsági szempontból sem ideális.

Így fagyaszd le helyesen: a csirkemellfilét mindig légmentesen csomagold be, mielőtt a fagyasztóba kerül. Ne a gyári csomagolásban rakd a jégre!

Használj a fagyasztáshoz:

fagyasztózacskót,

jól záródó műanyag dobozt vagy zacskót

vákuumcsomagolást.

Minél kevesebb levegő éri a húst, annál kisebb az esélye a fagyási sérüléseknek és a kiszáradásnak. Érdemes kisebb adagokra porciózni, így később csak annyit kell kiolvasztanod, amennyire tényleg szükséged van.

Tipp: mindig írd rá a csomagra a fagyasztás dátumát!

Honnan tudod, hogy már nem jó a fagyasztott csirkemell?

A fagyasztott csirkemellfilé, attól függetlenül, hogy esetleg jégkristályos vagy kissé elszíneződött, nem feltétlen romlott, de vannak jelek, amikre figyelni kell:

kellemetlen, savanykás szag,

nyálkás állag kiolvasztás után,

szürkés vagy zöldes elszíneződés.

TIPP: ha bizonytalan vagy, inkább ne használd fel!

Így olvaszd ki biztonságosan a fagyott csirkemellet

A csirkemellfilét soha ne a konyhapulton hagyd kiolvadni, órákig szobahőmérsékleten tartva. A legbiztonságosabb kiolvasztós módszerek:

tedd át egy éjszakára a hűtőbe

vagy olvaszd ki hideg (!) vízben , a vizet rendszeresen cserélve

(!) , a vizet rendszeresen cserélve a mikrós kiolvasztás is működhet, de utána érdemes rögtön megfőzni vagy megsütni a húst

A megfelelő tárolással nemcsak tovább marad finom a csirkemellfilé, hanem az ételmérgezés kockázata is csökkenhet.