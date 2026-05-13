Mégis meddig áll el a csirkemellfilé a fagyasztóban? Mutatjuk, hogyan tárold, hogy sokáig bírja

A csirkemellfilé kétség kívül a leggyakrabban használt húsalapanyag a magyar konyhákban (is): gyorsan elkészül, univerzálisan ízesíthető, megannyi nemzetközi receptben bevethető, zsírszegény, fehérjedús, így ráadásul szinte mindig tárolunk a mélyhűtőnkben is csirkemellet. De hiába praktikus, fontos tudni, hogy a fagyasztás sem teszi a húsokat örökéletűvé - így a csirkemellet sem.
Mutatjuk, meddig áll el a csirkemellfilé a mélyhűtőben, mire figyelj a tárolásnál, és hogy hogyan érdemes kiolvasztani!
Meddig áll el a csirkemellfilé a fagyasztóban?
A nyers csirkemellfilé megfelelően lefagyasztva nagyjából 9–12 hónapig őrzi meg a minőségét. Ez persze nem azt jelenti, hogy utána azonnal ehetetlen lesz, de az állaga, az íze és a nedvességtartalma fokozatosan romolhat.
A legfontosabb, hogy a hús folyamatosan legalább -18 fokon legyen tárolva. Ha a fagyasztó gyakran kiolvad, vagy a hús többször megolvad és visszafagy, az már élelmiszer-biztonsági szempontból sem ideális.
Így fagyaszd le helyesen:
Használj a fagyasztáshoz:
- fagyasztózacskót,
- jól záródó műanyag dobozt vagy zacskót
- vákuumcsomagolást.
Minél kevesebb levegő éri a húst, annál kisebb az esélye a fagyási sérüléseknek és a kiszáradásnak. Érdemes kisebb adagokra porciózni, így később csak annyit kell kiolvasztanod, amennyire tényleg szükséged van.
Tipp: mindig írd rá a csomagra a fagyasztás dátumát!
Honnan tudod, hogy már nem jó a fagyasztott csirkemell?
A fagyasztott csirkemellfilé, attól függetlenül, hogy esetleg jégkristályos vagy kissé elszíneződött, nem feltétlen romlott, de vannak jelek, amikre figyelni kell:
- kellemetlen, savanykás szag,
- nyálkás állag kiolvasztás után,
- szürkés vagy zöldes elszíneződés.
TIPP: ha bizonytalan vagy, inkább ne használd fel!
Így olvaszd ki biztonságosan a fagyott csirkemellet
A csirkemellfilét soha ne a konyhapulton hagyd kiolvadni, órákig szobahőmérsékleten tartva. A legbiztonságosabb kiolvasztós módszerek:
- tedd át egy éjszakára a hűtőbe
- vagy olvaszd ki hideg (!) vízben, a vizet rendszeresen cserélve
- a mikrós kiolvasztás is működhet, de utána érdemes rögtön megfőzni vagy megsütni a húst
A megfelelő tárolással nemcsak tovább marad finom a csirkemellfilé, hanem az ételmérgezés kockázata is csökkenhet.