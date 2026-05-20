Ezért ritkulhat meg a sövény néhány hét alatt – Mutatjuk, mit tehetsz ellene

A korallberkenye látványos és gyorsan növő díszcserje, de tavasszal könnyen megtámadhatják különféle betegségek. A levélfoltosság vagy a lisztharmat rövid idő alatt tönkreteheti a sűrű sövényt, ezért fontos időben felismerni a figyelmeztető jeleket.

A korallberkenyén leggyakrabban a levélfoltosság jelenik meg. A gombás eredetű fertőzés főként nedves, párás környezetben terjed gyorsan. Először apró vörösesbarna vagy sötét foltok tűnnek fel a leveleken, amelyek később összefolyhatnak, a fertőzött lomb pedig idő előtt lehullik. A növény ilyenkor felkopaszodik, elveszíti díszítőértékét, a sövény pedig ritkássá válhat.

Különösen veszélyeztetettek a túl sűrűre nyírt növények, ahol a levegő nem tud megfelelően áramolni az ágak között. A gyakori öntözés, illetve a tartósan nedves levelek szintén kedveznek a gombák megtelepedésének. A fertőzött levelek eltávolítása, valamint a szellősebb metszés sokat segíthet a probléma megelőzésében.

A tűzelhalás is komoly veszélyt jelenthet

Kevesen tudják, de a korallberkenyét a tűzelhalás nevű baktériumos betegség is megtámadhatja. Ilyenkor a hajtások és levelek hirtelen barnulnak meg, majd elszáradnak, mintha megégtek volna.

A kórokozó meleg, nedves időben gyorsan terjed, ezért a fertőzött részeket mielőbb le kell vágni.

A metszőolló és más kerti eszközök fertőtlenítése ilyenkor különösen fontos, mert a baktérium könnyen továbbvihető egyik növényről a másikra. Súlyos fertőzés esetén akár az egész növényt is el kell távolítani a kertből.

Lisztharmat is megjelenhet a korallberkenyén

Meleg, száraz időszakban a lisztharmat is megtámadhatja a cserjét. A leveleken ilyenkor fehéres, porszerű bevonat látható, később pedig torzulás és száradás is kialakulhat. A túlzott nitrogénes tápanyag-utánpótlás növeli a fertőzés kockázatát, mert a friss hajtások érzékenyebbek a betegségekre.

A megfelelő tőtávolság és a kiegyensúlyozott tápanyagellátás sokat segíthet a védekezésben. Az egészséges lomb fenntartása és a túlöntözés kerülése szintén fontos.

A megelőzés a legfontosabb

Tudtad? A szakemberek szerint a korallberkenye betegségei ellen elsősorban megelőzéssel lehet hatékonyan védekezni. A növényt érdemes napos, jól szellőző helyre ültetni, mert a tartósan párás környezet kedvez a kórokozók terjedésének.

A lehullott, fertőzött lombot mindig össze kell gyűjteni, mert a gombák és baktériumok gyakran ezekben telelnek át. Szükség esetén réztartalmú vagy más engedélyezett növényvédő szerek is alkalmazhatók, az előírások pontos betartásával.

