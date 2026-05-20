Ezért ritkulhat meg a sövény néhány hét alatt – Mutatjuk, mit tehetsz ellene

A korallberkenyén leggyakrabban a levélfoltosság jelenik meg. A gombás eredetű fertőzés főként nedves, párás környezetben terjed gyorsan. Először apró vörösesbarna vagy sötét foltok tűnnek fel a leveleken, amelyek később összefolyhatnak, a fertőzött lomb pedig idő előtt lehullik. A növény ilyenkor felkopaszodik, elveszíti díszítőértékét, a sövény pedig ritkássá válhat.
Különösen veszélyeztetettek a túl sűrűre nyírt növények, ahol a levegő nem tud megfelelően áramolni az ágak között. A gyakori öntözés, illetve a tartósan nedves levelek szintén kedveznek a gombák megtelepedésének. A fertőzött levelek eltávolítása, valamint a szellősebb metszés sokat segíthet a probléma megelőzésében.
A tűzelhalás is komoly veszélyt jelenthet
Kevesen tudják, de a korallberkenyét a tűzelhalás nevű baktériumos betegség is megtámadhatja. Ilyenkor a hajtások és levelek hirtelen barnulnak meg, majd elszáradnak, mintha megégtek volna.
A kórokozó meleg, nedves időben gyorsan terjed, ezért a fertőzött részeket mielőbb le kell vágni.
A metszőolló és más kerti eszközök fertőtlenítése ilyenkor különösen fontos, mert a baktérium könnyen továbbvihető egyik növényről a másikra. Súlyos fertőzés esetén akár az egész növényt is el kell távolítani a kertből.
Lisztharmat is megjelenhet a korallberkenyén
Meleg, száraz időszakban a lisztharmat is megtámadhatja a cserjét. A leveleken ilyenkor fehéres, porszerű bevonat látható, később pedig torzulás és száradás is kialakulhat. A túlzott nitrogénes tápanyag-utánpótlás növeli a fertőzés kockázatát, mert a friss hajtások érzékenyebbek a betegségekre.
A megfelelő tőtávolság és a kiegyensúlyozott tápanyagellátás sokat segíthet a védekezésben. Az egészséges lomb fenntartása és a túlöntözés kerülése szintén fontos.
A megelőzés a legfontosabb
Tudtad?
A lehullott, fertőzött lombot mindig össze kell gyűjteni, mert a gombák és baktériumok gyakran ezekben telelnek át. Szükség esetén réztartalmú vagy más engedélyezett növényvédő szerek is alkalmazhatók, az előírások pontos betartásával.