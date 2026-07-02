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2026.07.02.

Erre használd a légkondiból kifolyó vizet: a növényeid is hálásak lesznek

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A légkondi külső egységéből kicsöpögő víz a legtöbb háztartásban az udvarra, kertbe csöpög, hiszen nem olyan mennyiségű, hogy bármiben kárt tegyen. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy lehet-e ezt a desztillált vizet jóra használni? Lássuk!

Gondoltad volna, hogy a légkondiból csöpögő kondenz víz meglepően hasznos? Például a növényeid számára! Lássuk, mi mindenre használhatod fel, ha összegyűjtöd!

Külső klímaegység
Erre használd a légkondiból kifolyó vizet: a növényeid is hálásak lesznek

Mi az a kondenz víz, és hogyan tudjuk jóra fordítani?

A szakértők szerint a jelenség teljesen természetes: a levegő páratartalma a hűtés során kicsapódik a készülékben, és ebből lesz a kondenzvíz, ami a klíma működésének mellékterméke.

Ez a víz nem egyszerű csapvíz, inkább egy lágy, alacsony ásványianyag-tartalmú folyadék, amit rengeteg helyen újra lehetne hasznosítani a háztartásban.

A nyári kánikulában egy klíma képes napi több liter vizet is kicsapatni a levegőből. Ez sokszor annyi, hogy egy kisebb edény is gyorsan megtelik, mégis a legtöbb lakásban ez gondolkodás nélkül a csatornában végzi, pedig még a vízszámlán is lehetne spórolni.

Kattints a képre, és nézd meg, mire lehet használni a légkondiból elfolyó vizet!

5 fotó

Fontos: a kondenzvíz nem ivóvíz! Bár tiszta víznek tűnik, a klímaberendezésben por, mikroorganizmusok is megjelenhetnek, így fogyasztásra semmiképp nem alkalmas.

Egy apró háztartási trükk, ami sokat számíthat

A klíma vizének újrahasznosítása nem váltja ki a teljes vízfogyasztást, de egy olyan apró szokás, ami hosszú távon észrevehető különbséget hozhat. Főleg nyáron, amikor a klíma amúgy is termeli a vizet.

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