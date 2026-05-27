Logikus kérdés, meglepő válasz – Ki kell kapcsolni a klímát otthon, ha nyaralni mész?

Nyaralás előtt sokan elbizonytalanodnak: vajon érdemes teljesen kikapcsolni a klímát, amíg nem vagyunk otthon? Nem, a szakember szerint nem érdemes teljesen lekapcsolni a klímát, de a hőmérsékletet nyugodtan megemelhetjük. Dan DiClerico, a Good Housekeeping lakásfejlesztési szakembere elmagyarázza, miért fontos a megfelelő beállítás, és milyen hőfoknál marad a ház illetve lakás biztonságos és energiatakarékos.
Mit tegyél a nyaralás előtt a klímával?
Ne kapcsold ki teljesen! Sokan azt hiszik, így spórolhatnak, pedig a rendszernek újrabekapcsoláskor ismét teljesen le kell hűtenie a lakást, ami többlet energiafogyasztást jelent.
- Állítsd be a hőmérsékletet: hosszabb utazás esetén állítsd a klímát 29–30 °C-ra, rövidebb hétvégi távollét esetén elég 25–27 °C-ra, így visszatéréskor komfortos lesz az otthonod!
- Egy hűvös lakással megelőzheted a károkat: a túl nagy hőség és páratartalom penészt, dohos szagot, sőt akár tűzveszélyt is eredményezhet, ha az elektromos készülékek túlmelegednek. A hűtő például keményebben dolgozik, ha nincs megfelelő klímahőmérséklet.
Ideális megoldás:
Tippek, mit csinálj, hogy távollétedben is spórolj, de védekezz is a hőség ellen
- Ne kapcsold ki a klímát teljesen.
- Emeld a hőfokot az utazás hosszának megfelelően.
- Ellenőrizd a készülék automata üzemmódját - ha van, kapcsold be!
- Figyelj a lakás páratartalmára és a többi eszköz túlmelegedésére - a klíma ezek ellen is segíthet!
- Hosszabb távollét esetén tartsd a klímát kb. 29–30 °C-on, rövid utazásnál 25–27 °C-on.