Logikus kérdés, meglepő válasz – Ki kell kapcsolni a klímát otthon, ha nyaralni mész?

Ma Otthon Tippünk nem várt választ adhat arra a kérdésre, hogy érdemes-e teljesen kikapcsolni a klímát, ha nyaralni megyünk, vagy hagyhatjuk bekapcsolva.

Nyaralás előtt sokan elbizonytalanodnak: vajon érdemes teljesen kikapcsolni a klímát, amíg nem vagyunk otthon? Nem, a szakember szerint nem érdemes teljesen lekapcsolni a klímát, de a hőmérsékletet nyugodtan megemelhetjük. Dan DiClerico, a Good Housekeeping lakásfejlesztési szakembere elmagyarázza, miért fontos a megfelelő beállítás, és milyen hőfoknál marad a ház illetve lakás biztonságos és energiatakarékos.

Hosszabb utazás esetén állítsd a klímát 29–30 °C-ra

Mit tegyél a nyaralás előtt a klímával?

Ne kapcsold ki teljesen! Sokan azt hiszik, így spórolhatnak, pedig a rendszernek újrabekapcsoláskor ismét teljesen le kell hűtenie a lakást, ami többlet energiafogyasztást jelent.

Állítsd be a hőmérsékletet : hosszabb utazás esetén állítsd a klímát 29–30 °C-ra, rövidebb hétvégi távollét esetén elég 25–27 °C-ra, így visszatéréskor komfortos lesz az otthonod!

: hosszabb utazás esetén állítsd a klímát 29–30 °C-ra, rövidebb hétvégi távollét esetén elég 25–27 °C-ra, így visszatéréskor komfortos lesz az otthonod! Egy hűvös lakással megelőzheted a károkat: a túl nagy hőség és páratartalom penészt, dohos szagot, sőt akár tűzveszélyt is eredményezhet, ha az elektromos készülékek túlmelegednek. A hűtő például keményebben dolgozik, ha nincs megfelelő klímahőmérséklet.

Ideális megoldás: állítsd automatikus üzemmódra, ha van ilyen funkció. A modern klímák hőmérséklet-érzékelővel rendelkeznek, és csak a legmelegebb órákban kapcsolnak be, így nem fogyasztanak feleslegesen energiát.

Tippek, mit csinálj, hogy távollétedben is spórolj, de védekezz is a hőség ellen

Forrásunk volt.