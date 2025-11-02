Nem narancs, és nem alma, ezt a gyümölcslevet idd: erősíti az immunrendszert, és segít legyőzni a fertőzéseket

A vitaminbevitelünket a hideg időben általában a szokásos narancs vagy almalével visszük be, de van egy gyümölcs, amivel még jobban felerősíthetjük a szervezetünket.

A szőlő az egyik legkedveltebb őszi gyümölcsünk, aki szerencsés, még a kertjében is virul szőlőszemektől roskadó tőke. A lédús, egészséges gyümölcsöt nemcsak frissen fogyaszthatod, hanem befőzheted is: lekvár, zselé vagy befőtt formájában is isteni. Érdemes azonban a téli időszak beköszöntével házi szőlőlevet készíteni, ami nemcsak finom, hanem tele van értékes tápanyagokkal is, és a bolti verziónál is egészségesebb.

A boltokban persze rengeteg gyümölcsital kapható, köztük szőlőitalok is, de ezek összetétele gyakran hagy némi kívánnivalót maga után. Sokszor alig van bennük valódi gyümölcs, viszont bőven tartalmaznak cukrot, színezéket és tartósítószert. Éppen ezért érdemes otthon elkészíteni a saját szőlőlevet – így pontosan tudjuk mi kerül bele, és a tápértéke is magasabb lesz. Nézzük, miért érdemes rendszeresen fogyasztanunk:

Miért érdemes szőlőlevet inni?

A táplálkozási szakértők azt javasolják, hogy a gyümölcs héját és húsát lehetőleg együtt fogyasszuk, mert így több rosthoz jut a szervezet.

A világos és a sötét szőlőfajták egyaránt alkalmasak házi szőlőlé készítésére, de most nézzük, mit tud a sötétebb változat.

A szőlőlé igazi vitamin- és ásványianyag-bomba:

A-vitamin – segíti a szem egészségét

– segíti a szem egészségét C-vitamin – erősíti az immunrendszert, antioxidáns hatású

– erősíti az immunrendszert, antioxidáns hatású E-vitamin – a „fiatalság vitaminja”, támogatja a bőrt és lassítja az öregedést

– a „fiatalság vitaminja”, támogatja a bőrt és lassítja az öregedést K-vitamin – elengedhetetlen a megfelelő véralvadáshoz

– elengedhetetlen a megfelelő véralvadáshoz Magnézium – támogatja az idegrendszert és az izmokat

– támogatja az idegrendszert és az izmokat Kálium – segít fenntartani az egészséges vérnyomást

– segít fenntartani az egészséges vérnyomást Kalcium és foszfor – erősíti a csontokat és fogakat

– erősíti a csontokat és fogakat Jód és cink – hozzájárul a hormonháztartás és az immunrendszer egészségéhez

Nem a narancs és nem az alma, ezt a levet idd: erősíti az immunrendszert és segít legyőzni a fertőzéseket

A szőlőlé gazdag antioxidánsokban is, amelyek védik a sejteket az oxidatív stressztől és segítenek leküzdeni a szabad gyökök káros hatásait. Ezek az anyagok lassítják az öregedést, csökkentik a szervezetben a gyulladásokat, és hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez. A benne található rezveratrol, kvercetin és katechin bizonyítottan csökkentik a daganatos betegségek kockázatát, és támogatják az idegrendszert is – segíthetnek megelőzni olyan betegségeket, mint az Alzheimer- vagy a Parkinson-kór.

Fontos tudni: kinek nem ajánlott? Bár a szőlőlé nagyon egészséges, nem mindenki számára ideális.

- Cukorbetegeknek és inzulinrezisztenseknek magas cukortartalma miatt nem ajánlott.

- Emésztőrendszeri problémák (például IBS vagy SIBO) esetén is érdemes kerülni.

- Terhesség alatt sem javasolt a fogyasztása.

Házi szőlőlé – recept

A klasszikus, télire eltett szőlőlé ízletes, bár kevesebb tápanyagot tartalmaz, mint a frissen facsart változat, hiszen a hőkezelés során némi vitamin elvész. Az elkészítése viszont rendkívül egyszerű: mosd meg a szőlőt, forrald fel vízzel és cukorral, majd szűrd le, és töltsd steril üvegekbe.

Ha inkább frissen szeretnéd inni, használhatsz gyümölcscentrifugát vagy lassú préselőt is. A megmosott szőlőt engedd át a gépen, majd a levet ízlés szerint édesítheted eritrittel, xilittel vagy sztíviával.

Ha túl tömény az íze, adj hozzá egy kevés szénsavas vizet, a színét pedig néhány csepp citromlével frissítheted.

A kész szőlőlét tiszta, sterilizált palackokba öntve és pasztőrözve akár hónapokig is elteheted – így a téli napokon is kortyolhatsz egy kis nyarat.

Forrásunk volt.