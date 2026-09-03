Gasztro

2026.09.03.

Kutyás szarvasgomba-vadászaton jártunk – Az Így készül új epizódjában megmutatjuk az erdő rejtett kincsét

Rosanics Petra profilképe Rosanics Petra

Bár egyre több szarvasgombás termékkel találkozunk a magyar boltokban, vajon mennyire ismerjük ezt a különleges gombát? A Triflafarmra látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan zajlik egy kutyás szarvasgomba-vadászat, illetve hogyan jut el a szarvasgomba az erdőtől az asztalunkig.

A legtöbb szupermarket polcain ott sorakoznak a különféle szarvasgomba ízesítésű majonézek, csipszek, sajtok és snackek, ennek ellenére magáról a szarvasgombáról a legtöbbünk fejében annyi él, hogy intenzív aromája van, nehéz találni és drága. A szarvasgombák világa azonban ennél jóval tágabb és sokkal érdekesebb.

A kép bal oldalán egy szép nagy nyári szarvasgomba látható egy tenyérben, a kép jobb oldalán pedig egy fehér homoki szarvasgombát tart egy kéz
Nyári szarvasgomba és homoki szarvasgomba
Nosalty

A szarvasgomba elnevezés nem egyetlen gombafajt jelöl, hanem több, föld alatt fejlődő tömlősgomba összefoglaló neve.

Bár hagyományosan inkább Olasz- és Franciaországra asszociálunk a szarvasgomba kapcsán, hazánkban is megtalálható gombaféléről van szó, sőt, az édeskés ízű homoki szarvasgomba kimondottan magyar különlegességnek számít.

Egy nő és egy férfi áll egy székre ültetett kutya két oldalán: ők Rapkai Mónika, Érdi Tamás és labradorjuk, Ikon
Rapkai Mónika, Érdi Tamás, és főmunkatársuk: Ikon, a labrador
Nosalty

A legelterjedtebb hazai faj a nyári szarvasgomba

Mivel ezt a fajt "telepíteni" is lehet, így fontos szerepet játszik a szarvasgomba-termesztésben. Rapkai Mónika és Érdi Tamás, a Triflafarm tulajdonosai is ezzel foglalkoznak: a Gerecse-hegység keleti peremén fekvő farmjukon várják a szarvasgomba világa iránt érdeklődőket. Náluk akár a kutyás szarvasgomba-vadászatba is belekóstolhatunk, sőt, saját kutyusunkat is kiképezhetjük szarvasgombavadásznak!

A régi korokból megmaradt emlékképpel szemben ma már nem disznóval, hanem kutyákkal zajlik a szarvasgomba keresése.

A kutyák nemcsak kiváló szaglásuk miatt váltak a szarvasgombászok legfőbb társává, hanem azért is, mert a korábban használt sertésekkel szemben könnyebben irányíthatók és taníthatók a föld alatt sokszor több centire megbújó szarvasgomba keresésére. Megfelelő képzéssel sokféle kutyából válhat szarvasgombavadász, a legjobb munkát azonban jellemzően a munkakutyák, azon belül is a labradorok és a lagottók végzik.

Ikon, a fekete labrador közelről fotózva, erdős közegben
Ikon, a labrador, a Triflafarm első számú szarvasgombavadásza
Nosalty

A szarvasgombához érdemes a konyhában is hozzáértéssel nyúlni - túl értékes és érzékeny alapanyag ahhoz, hogy elpazaroljuk. A legintenzívebb íze a friss szarvasgombának van, azonban jobb, ha minél hamarabb felhasználjuk, mert aromája folyamatosan csökken. Megfelelő tárolással pár napig eltartható, de tanácsos minél előbb elfogyasztani!

TIPP: földes, kissé hagymás ízét remekül ki lehet emelni, ha semlegesebb ízű, zsíros közegben használjuk, épp ezért remekül működik tejszínes, vajas, olívaolajos ételekben.

A szarvasgomba-vadászat kulisszatitkait és a különleges gombaféle felhasználását videónkban mutatjuk meg:

Nézzétek meg az Így készül korábbi epizódjait is:

Így készül a házi kolbász disznóvágáskor – hagyományos módszer lépésről lépésre.
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Magyar disznóvágás testközelből – Hurka, kolbász és böllértitkok Nógrádból, a...

A Nosalty ÍGY KÉSZÜL című sorozata ezúttal a nógrád megyei Szandára látogatott, hogy végigkövesse egy hagyományos disznóvágás minden mozzanatát, Tibi bácsi, a tapasztalt böllér vezetésével. A portréfilm nemcsak a hurka és kolbász készítésének folyamatát mutatja be, hanem azt is, hogyan él tovább egy több generációs tradíció a közösség erejével.

Hering András

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