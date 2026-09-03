Kutyás szarvasgomba-vadászaton jártunk – Az Így készül új epizódjában megmutatjuk az erdő rejtett kincsét

A legtöbb szupermarket polcain ott sorakoznak a különféle szarvasgomba ízesítésű majonézek, csipszek, sajtok és snackek, ennek ellenére magáról a szarvasgombáról a legtöbbünk fejében annyi él, hogy intenzív aromája van, nehéz találni és drága. A szarvasgombák világa azonban ennél jóval tágabb és sokkal érdekesebb.
A szarvasgomba elnevezés nem egyetlen gombafajt jelöl, hanem több, föld alatt fejlődő tömlősgomba összefoglaló neve.
Bár hagyományosan inkább Olasz- és Franciaországra asszociálunk a szarvasgomba kapcsán, hazánkban is megtalálható gombaféléről van szó, sőt, az édeskés ízű homoki szarvasgomba kimondottan magyar különlegességnek számít.
A legelterjedtebb hazai faj a nyári szarvasgomba
Mivel ezt a fajt "telepíteni" is lehet, így fontos szerepet játszik a szarvasgomba-termesztésben. Rapkai Mónika és Érdi Tamás, a Triflafarm tulajdonosai is ezzel foglalkoznak: a Gerecse-hegység keleti peremén fekvő farmjukon várják a szarvasgomba világa iránt érdeklődőket. Náluk akár a kutyás szarvasgomba-vadászatba is belekóstolhatunk, sőt, saját kutyusunkat is kiképezhetjük szarvasgombavadásznak!
A régi korokból megmaradt emlékképpel szemben ma már nem disznóval, hanem kutyákkal zajlik a szarvasgomba keresése.
A kutyák nemcsak kiváló szaglásuk miatt váltak a szarvasgombászok legfőbb társává, hanem azért is, mert a korábban használt sertésekkel szemben könnyebben irányíthatók és taníthatók a föld alatt sokszor több centire megbújó szarvasgomba keresésére. Megfelelő képzéssel sokféle kutyából válhat szarvasgombavadász, a legjobb munkát azonban jellemzően a munkakutyák, azon belül is a labradorok és a lagottók végzik.
A szarvasgombához érdemes a konyhában is hozzáértéssel nyúlni - túl értékes és érzékeny alapanyag ahhoz, hogy elpazaroljuk. A legintenzívebb íze a friss szarvasgombának van, azonban jobb, ha minél hamarabb felhasználjuk, mert aromája folyamatosan csökken. Megfelelő tárolással pár napig eltartható, de tanácsos minél előbb elfogyasztani!
TIPP: földes, kissé hagymás ízét remekül ki lehet emelni, ha semlegesebb ízű, zsíros közegben használjuk, épp ezért remekül működik tejszínes, vajas, olívaolajos ételekben.
A szarvasgomba-vadászat kulisszatitkait és a különleges gombaféle felhasználását videónkban mutatjuk meg:
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