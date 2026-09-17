Sulikezdés

2026.09.17.

A penészedést ugyan lassítja, de nem feltétlen jó ötlet hűtőben tárolni a kenyeret

Nosalty profilképe Nosalty

Sok háztartásban felmerül a kérdés: vajon tovább friss marad-e a kenyér, ha betesszük a hűtőbe? Elsőre logikusnak tűnhet, hiszen a hideg lassítja a romlási folyamatokat. A kenyér esetében azonban a helyzet ennél kicsit bonyolultabb. Mai Napi Tippünkben eláruljuk, árt-e a kenyérnek, ha hűtőbe kerül.

A fagyasztóban tárolt kenyér előnyeiről már írtunk korábban, kérdés azonban, hogy a hűtőben tárolni, jó ötlet-e. Hiszen a penészedés gyorsaságát lassíthatjuk, viszont a kenyér állagának és minőségének árthatunk ezzel. Lássuk a részleteket!

Kenyér szeletelése
A penészedést lassítja, de ezért nem jó ötlet hűtőben tárolni a kenyeret

Mi történik a kenyérrel a hűtőben?

A hűtőszekrényben a kenyér általában nem penészedik olyan gyorsan, mint szobahőmérsékleten. A hideg környezet ugyanis lassítja a penészgombák szaporodását.

Van azonban egy hátránya is: a hűtőben a kenyér gyorsabban veszít a puhaságából. A keményítők szerkezete a hidegben megváltozik, ezért a kenyér hamarabb szikkadtnak, száraznak vagy keménynek tűnhet.

Emiatt hiába lehet hosszabb ideig „biztonságosan” tárolni, az állaga gyakran kevésbé kellemes lesz.

Receptajánló:

Mikor lehet mégis hasznos a hűtő?

Ha nagyon meleg és párás az idő, a kenyér szobahőmérsékleten gyorsabban megpenészedhet.

Ilyenkor a hűtő használata bizonyos esetekben praktikus lehet, különösen akkor, ha a kenyeret néhány napnál tovább szeretnénk megőrizni.

A hűtőbe tett kenyeret érdemes jól becsomagolni vagy megfelelően zárható zacskóban tartani. Így kevésbé szárad ki, és nem veszi át más élelmiszerek szagát.

Hűtőt nyitó kéz
Ha nagyon meleg és párás az idő, a kenyér szobahőmérsékleten gyorsabban megpenészedhet

Van jobb megoldás?

Ha hosszabb ideig szeretnénk tárolni a kenyeret, általában a fagyasztás jobb megoldás. A kenyeret akár szeletekre vágva is lefagyaszthatjuk, így mindig csak annyit kell elővenni, amennyire szükségünk van.

Kiolvasztás után a kenyér megfelelően tárolva sokkal közelebb maradhat az eredeti állagához, mint hosszabb hűtőben tárolás esetén.

Rövid távon pedig a legtöbb kenyér számára a száraz, szobahőmérsékletű hely a megfelelő. Egy jól záródó kenyértartó vagy megfelelő kenyérzsák segíthet abban, hogy ne száradjon ki túl gyorsan.

Források: 1.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

pecsenye

Kanászpecsenye

Ez a régi, hagyományos magyar étel került az asztalunkra. Rendkívül tartalmas, nagyon ízletes. Próbáljátok ki!

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept