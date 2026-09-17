A penészedést ugyan lassítja, de nem feltétlen jó ötlet hűtőben tárolni a kenyeret

A fagyasztóban tárolt kenyér előnyeiről már írtunk korábban, kérdés azonban, hogy a hűtőben tárolni, jó ötlet-e. Hiszen a penészedés gyorsaságát lassíthatjuk, viszont a kenyér állagának és minőségének árthatunk ezzel. Lássuk a részleteket!
Mi történik a kenyérrel a hűtőben?
A hűtőszekrényben a kenyér általában nem penészedik olyan gyorsan, mint szobahőmérsékleten. A hideg környezet ugyanis lassítja a penészgombák szaporodását.
Van azonban egy hátránya is: a hűtőben a kenyér gyorsabban veszít a puhaságából. A keményítők szerkezete a hidegben megváltozik, ezért a kenyér hamarabb szikkadtnak, száraznak vagy keménynek tűnhet.
Emiatt hiába lehet hosszabb ideig „biztonságosan” tárolni, az állaga gyakran kevésbé kellemes lesz.
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Mikor lehet mégis hasznos a hűtő?
Ha nagyon meleg és párás az idő, a kenyér szobahőmérsékleten gyorsabban megpenészedhet.
Ilyenkor a hűtő használata bizonyos esetekben praktikus lehet, különösen akkor, ha a kenyeret néhány napnál tovább szeretnénk megőrizni.
A hűtőbe tett kenyeret érdemes jól becsomagolni vagy megfelelően zárható zacskóban tartani. Így kevésbé szárad ki, és nem veszi át más élelmiszerek szagát.
Van jobb megoldás?
Ha hosszabb ideig szeretnénk tárolni a kenyeret, általában a fagyasztás jobb megoldás. A kenyeret akár szeletekre vágva is lefagyaszthatjuk, így mindig csak annyit kell elővenni, amennyire szükségünk van.
Kiolvasztás után a kenyér megfelelően tárolva sokkal közelebb maradhat az eredeti állagához, mint hosszabb hűtőben tárolás esetén.
Rövid távon pedig a legtöbb kenyér számára a száraz, szobahőmérsékletű hely a megfelelő. Egy jól záródó kenyértartó vagy megfelelő kenyérzsák segíthet abban, hogy ne száradjon ki túl gyorsan.
Források: 1.