A penészedést ugyan lassítja, de nem feltétlen jó ötlet hűtőben tárolni a kenyeret

Sok háztartásban felmerül a kérdés: vajon tovább friss marad-e a kenyér, ha betesszük a hűtőbe? Elsőre logikusnak tűnhet, hiszen a hideg lassítja a romlási folyamatokat. A kenyér esetében azonban a helyzet ennél kicsit bonyolultabb. Mai Napi Tippünkben eláruljuk, árt-e a kenyérnek, ha hűtőbe kerül.

A fagyasztóban tárolt kenyér előnyeiről már írtunk korábban, kérdés azonban, hogy a hűtőben tárolni, jó ötlet-e. Hiszen a penészedés gyorsaságát lassíthatjuk, viszont a kenyér állagának és minőségének árthatunk ezzel. Lássuk a részleteket!

A penészedést lassítja, de ezért nem jó ötlet hűtőben tárolni a kenyeret

Mi történik a kenyérrel a hűtőben?

A hűtőszekrényben a kenyér általában nem penészedik olyan gyorsan, mint szobahőmérsékleten. A hideg környezet ugyanis lassítja a penészgombák szaporodását.

Van azonban egy hátránya is: a hűtőben a kenyér gyorsabban veszít a puhaságából. A keményítők szerkezete a hidegben megváltozik, ezért a kenyér hamarabb szikkadtnak, száraznak vagy keménynek tűnhet.

Emiatt hiába lehet hosszabb ideig „biztonságosan” tárolni, az állaga gyakran kevésbé kellemes lesz.

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Mikor lehet mégis hasznos a hűtő?

Ha nagyon meleg és párás az idő, a kenyér szobahőmérsékleten gyorsabban megpenészedhet.

Ilyenkor a hűtő használata bizonyos esetekben praktikus lehet, különösen akkor, ha a kenyeret néhány napnál tovább szeretnénk megőrizni.

A hűtőbe tett kenyeret érdemes jól becsomagolni vagy megfelelően zárható zacskóban tartani. Így kevésbé szárad ki, és nem veszi át más élelmiszerek szagát.

Ha nagyon meleg és párás az idő, a kenyér szobahőmérsékleten gyorsabban megpenészedhet

Van jobb megoldás?

Ha hosszabb ideig szeretnénk tárolni a kenyeret, általában a fagyasztás jobb megoldás. A kenyeret akár szeletekre vágva is lefagyaszthatjuk, így mindig csak annyit kell elővenni, amennyire szükségünk van.

Kiolvasztás után a kenyér megfelelően tárolva sokkal közelebb maradhat az eredeti állagához, mint hosszabb hűtőben tárolás esetén.

Rövid távon pedig a legtöbb kenyér számára a száraz, szobahőmérsékletű hely a megfelelő. Egy jól záródó kenyértartó vagy megfelelő kenyérzsák segíthet abban, hogy ne száradjon ki túl gyorsan.

Források: 1.