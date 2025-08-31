-
Főétel
Gyors carbonaraadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű694Kalória27.3gFehérje88.4gSzénhidrát22.9gZsír
Desszert
Gyors nutellás brownieadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű410Kalória5.6gFehérje47.3gSzénhidrát23gZsír
hétfő
Leves
Klasszik tojáslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű119Kalória5.6gFehérje3.8gSzénhidrát8.9gZsír
Főétel
Gyors hagymás babadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű778Kalória32.8gFehérje83.1gSzénhidrát36.1gZsír
Desszert
Almás tepsis palacsintaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű450Kalória13.6gFehérje84.6gSzénhidrát6.7gZsír
kedd
Leves
Vegán krumplilevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű331Kalória17.7gFehérje43.6gSzénhidrát12.7gZsír
Főétel
Gombapaprikás tejmentesenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű152Kalória5.1gFehérje11.8gSzénhidrát8.4gZsír
szerda
Főétel
20 perces teriyaki csirkeadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű905Kalória36.6gFehérje107.7gSzénhidrát30.4gZsír
Desszert
Villámgyors erdeigyümölcs-piteadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű345Kalória8.5gFehérje33.2gSzénhidrát20.3gZsír
csütörtök
Főétel
Rizses lecsóadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű439Kalória5.8gFehérje36.7gSzénhidrát30.5gZsír
Ital
JegeskávéadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória6.9gFehérje12gSzénhidrát9.6gZsír
péntek
Főétel
Gyors hummuszos tésztaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű987Kalória43.5gFehérje155.5gSzénhidrát23.8gZsír
Desszert
Gyors kakaós csigaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű626Kalória17.9gFehérje85.3gSzénhidrát24.4gZsír
szombat
Főétel
Eredeti lasagne al fornoadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes751Kalória42.6gFehérje73.6gSzénhidrát28gZsír
Desszert
Gyors kefires pogácsaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű557Kalória13.8gFehérje53.3gSzénhidrát32.1gZsír
vasárnap
Heti Menü – Indul a suli, szóval gyors és stresszmentes ételeket hoztunk
A hetet gyors és egyszerű receptek körében töltjük, mert meglesz a magunk baja, főleg, ha gyerek is akad a háznál. Indul a suli, letelnek a szabadságolások, indulgat az őszi pörgés. Főzzetek velünk!