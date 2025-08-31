Életmód

2025.08.31.

Heti Menü – Indul a suli, szóval gyors és stresszmentes ételeket hoztunk

Nosalty profilképe Nosalty

A hetet gyors és egyszerű receptek körében töltjük, mert meglesz a magunk baja, főleg, ha gyerek is akad a háznál. Indul a suli, letelnek a szabadságolások, indulgat az őszi pörgés. Főzzetek velünk!

Hirdetés
A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Legújabb receptek

halas tészta

Szardellás-fűszervajas spagetti

Ha gyors, mégis különleges tésztaételre vágysz, ez a szardellás-fűszervajas spagetti igazi telitalálat! A szardella selymesen beleolvad a vajba, a fokhagyma és a csili pedig pikáns ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

gyümölcsök a boltban
Életmód

Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.

Még több cikk

Top Receptek

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A brassóiról rengeteg legenda kering - hogy a brassói gyorsvonaton készült először, mások szerint Brassóban találták ki. A helyzet az, hogy már a XIX. századi szakácskönyvekben is ...

egyszeru-ciganypecsenye
cigánypecsenye

Egyszerű cigánypecsenye

A cigánypecsenye szinte a legtöbb magyarosnak mondott étteremben elérhető, és ennek köszönhetően rengeteg ember egyik kedvenc étele, amit nem biztos, hogy idáig otthon is elkészítettek. ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept