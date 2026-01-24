Újabb kvízzel jelentkezünk, fókuszban a fánkokkal! Hiszen nemcsak a szalagos és csöröge létezik, szinte minden nemzetnek megvan a maga sajátja. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!

Már javában a farsangi időszakban járunk, így a témához illő kvízzel teszünk próbára titeket! A világ különböző tájairól származó fánkokat vesszük górcső alá, nektek pedig nincs más feladatotok, mint kép alapján beazonosítani őket.

Nosalty-kvíz – Felismered-e a világ fánkjait?

A fánk igazi univerzális szeretetnyelv, ráadásul végtelen formát tud ölteni, nem csoda hát, hogy szinte minden nemzetnek megvan a maga különlegessége.

Hazánkban a szalagos és a csörögefánk örvend a legnagyobb népszerűségnek, de ennél sokkal színesebb a fánkrepertoár.

Formájában, színében, ízében, állagában és elkészítési módjában is sokszínűséget mutatnak a fánkok, és az egészen egyszerű porcukorral megszórttól kezdve az egészen extrém töltelékűre megálmodott fánkokig, szinte minden létezik.

Receptajánló:

Mi is nemrég írtunk arról, mitől lesz tökéletes a csörögefánk a séf szerint, de arról is, hogy mitől lesz pillekönnyű a szalagos fánk. Sőt, még Borbás Marcsi receptúráját is megosztottuk veletek, aminek tésztája alig szívja magába az olajat.

Minden nemzetnek megvan a maga saját fánkja

Ahogy már említettük, nálunk a pihe-puha, baracklekvárral töltött és porcukorral hintett szalagos fánk az egyik favorit, ami mellé igyekszik felkapaszkodni az enyhén ropogós külsejű, tunkolni való csöröge. Na, de hallottatok már a spanyolok fahéjas churrosáról? Vagy éppen a vietnámiak bánh ránjáról? Ha még nem, akkor itt az ideje megismerkedni velük játékos formában, ugyanis kvízünk a világ fánkjait mutatja be!

Ilyen egy igazán szemrevaló szalagos fánk, receptért kattints a képre!

Kattints a képre, és teszteld tudásod!