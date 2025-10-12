Az olasz séfek biztosan nem mondanák „igazi” tésztának, de az biztos, hogy jót tesz a testünknek.

Amikor a kamránk alapélelmiszereiről van szó, a száraztészta mindig jó választás. Szinte végtelen számú étel alapja lehet – a klasszikus paradicsomos spagettitől kezdve a citromos-olívás-fetás linguine-ig. A hagyományos tészták azonban leginkább finomított szénhidrátokból készülnek, amelyek gyors energiát adnak, de hamar megéhezünk utánuk.

Szakértők mondták el, melyik a legegészségesebb tészta

Ha tehát egy egészségesebb alternatívát keresünk, ami több tápanyagot tartalmaz, érdemes körülnéznünk a kínálatban. Három dietetikust kérdeztünk meg arról, melyik tésztát érdemes leginkább választanunk, és mire figyeljünk vásárláskor.

Mire figyeljünk tésztavásárláskor?

Mint minden étel, a tészta is része lehet egy kiegyensúlyozott étrendnek – nincs baj a hagyományos változatokkal sem. A „legegészségesebb” típus azonban attól is függ, milyen céljaink vannak – hangsúlyozza Samantha Peterson dietetikus.

Connie Elick dietetikus szerint, ha a tápérték az elsődleges szempont, érdemes összehasonlítani a termékek tápértékcímkéjét, és azt választani, amelyik több fontos tápanyagot – főként fehérjét és rostot – tartalmaz.

Lisa Moskovitz dietetikus hozzáteszi: ha a leginkább tápanyagdús tésztát keressük, először a rosttartalmat nézzük meg. Az a tészta, amely adagonként legalább 5 gramm rostot tartalmaz, már kiváló forrása ennek az emésztést segítő, szívbarát és vércukorszintet egyensúlyban tartó tápanyagnak. Még jobb, ha egy adagban legalább 5 gramm fehérje is található, valamint vas, ami segít az energiaszint fenntartásában.

A hüvelyesekből készült tészta az egyik legjobb választás

A legegészségesebb tészta: a hüvelyes alapú

Mindhárom szakértő egyetértett abban, hogy a hüvelyesekből készült tészta az egyik legjobb választás. Ahogy a neve is mutatja, ez a tészta nem búzából, hanem csicseriborsóból, lencséből, fekete babból vagy zöldborsóból készül. Egyes márkák még szójababot vagy edamame-t is kevernek hozzá. Minden hüvelyesnek megvan a maga ízvilága és tápanyagprofilja, de közös bennük, hogy természetesen gazdagok rostban és növényi fehérjében.

Ezek a tészták akár ötször több rostot tartalmaznak, mint a hagyományos fehér lisztből készültek.

Ez nem elhanyagolható, hiszen a rost az emésztés legjobb barátja: segíti a bélműködést, táplálja a hasznos bélbaktériumokat, és csökkenti a gyulladásokat. Ezen kívül kiegyensúlyozza a vércukorszintet, csökkenti a koleszterinszintet, és segít, hogy hosszabb ideig érezzük magunkat jóllakottnak – ez pedig a testsúly megtartásában is támogat.

A fehérjetartalom szintén figyelemre méltó: egy adag hüvelyes alapú tészta 12–20 gramm fehérjét tartalmaz, ami legalább kétszer annyi, mint a hagyományos tésztákban. A fehérje elengedhetetlen az izmok, szövetek és hormonok működéséhez, az immunrendszer támogatásához és az anyagcsere egyensúlyához.

Ezek a tészták emellett több vitamint és ásványi anyagot is kínálnak. Sok hüvelyes tészta növényi vasat tartalmaz, ami elősegíti az oxigénszállítást és a tartós energiaszintet. Emellett magnéziumban, káliumban és folátban is gazdagok, amelyek az izmok működését, a vérnyomás szabályozását és a DNS-termelést támogatják.

Nem utolsósorban a hüvelyes tészták antioxidánsokban is bővelkednek, amelyek csökkentik a gyulladást és védelmet nyújtanak a krónikus betegségek – például az Alzheimer-kór vagy a szív- és érrendszeri problémák – ellen.

Hogyan fogyasszuk a hüvelyes alapú tésztát?

A legtöbb esetben egyszerűen lecserélhetjük a hagyományos tésztát a hüvelyes változatra a kedvenc receptjeinkben. Ezek a tészták általában teltebb, kissé diós ízűek, és sűrűbb, simább állagúak, ami miatt laktatóbbnak érezzük őket.

A csicseriborsó-tészta íze a legközelebb áll a hagyományoshoz, míg a lencséből vagy fekete babból készült változatok földesebbek, karakteresebbek.

Egy tipp: ha igazán kiegyensúlyozott fogást szeretnénk, párosítsuk a tésztát színes zöldségekkel és egy kevés olívaolajjal. A zöldségek antioxidánsokat és C-vitamint adnak hozzá, ami segíti a vas felszívódását, az olívaolaj pedig elősegíti a zsírban oldódó vitaminok hasznosulását.

