Mintha a földből nőtt volna ki – Megnyílik az egyik legkülönlegesebb hazai erdei szállás

Újabb különleges szálláshellyel bővül a Hello Wood Resorts portfóliója: a természetbe simuló, többszörösen díjnyertes TAVIV Ház mostantól a vendégek előtt is megnyitja kapuit. A Budapesthez közeli, elvonulásra tervezett villa a design, a csend és a természetközeli élmények találkozása.

A tavalyi év végén nagyot szólt a Hello Wood Resorts második szálláshelyének megnyitója: a Monolith Lodge ötcsillagos erdei villa nem csak a Vendégek szívét hódította meg, de az építész szakma elismerését is kivívta. Olyan hazai és nemzetközi design díjakat zsebelt be, mint World Design Awards 2025 első díj, Milan Design Award 2025 első díj vagy hazai viszonylatban ‘Az év unikális szálláshelye 2025’ vagy ‘Az év fenntartható szálláshelye 2025’.

Most pedig itt a legújabb durranás: az Etyeken néhány hete megnyílt Etyekikék cabin resort után májustól már foglalható a Hello Wood egy korábbi gyöngyszeme, a szintén megannyi design elismeréssel kitüntetett TAVIV Ház!

TAVIV Ház Palkó György

TAVIV Ház - a titkos szálláshely

Budapesttől alig 30 perc autóútra, ahol a dombok ölelik a tájat egy titkos menedék húzódik elrejtve a kíváncsi szemek elől, beágyazva a domborzatba, mintha csak a természet maga alkotta volna. A tó ívére simuló CLT ház két különálló házrésszel rendelkezik. A nagyobbik életteret hálószoba, fürdőszoba, nappali és konyha alkotja, itt az élet minden pillanata a kényelem és természetközeliség jegyében telik. A kisebbik élettér egyszerűbb, mégis tökéletes pihenőhely, itt szintén panorámás hálószoba és hozzá tartozó fürdő várja a Vendégeket. Az egész házban óriás üvegablakok és ajtók nyújtanak tökéletes kilátást a természetre és a horgásztóra, behozva a fényt és a szépséget közvetlenül a lakótérbe.

Leereszkedve a földbe rejtett ház bejáratán egy százharmincöt négyzetméteres terasz tárul elénk, amely a tó ívéhez simulva él együtt a természet minden rezdülésével. A környezettel összhangban az épület tetejét zöld gyep borítja, mely minden évszakban más-más színben pompázik.

Ez a szálláshely a szabadság és könnyedség megtestesítője, mind a ház, mind pedig a természeti környezet lenyűgöző elvonulás élményt kínál, a pillanat teljes és intenzív megélésének ígéretével - meséli Rapavi Krisztina, a Hello Wood Resorts marketingvezetője.

Ez a ház tökéletes helyszín a valódi lelki feltöltődésre és saját magunk felszabadítására.

A TAVIV Ház szolgáltatásai között a helyszínen privát finn szauna, nyári konyha használata, a helyi Sonkamester jóvoltából pedig reggeli kosár és vacsorarendelési lehetőség is helyet kapott. ‘Prémium szálláshely lévén fontosnak tartjuk, hogy minőségi alapanyagokból készült reggelit biztosítsunk vendégeinknek, így esett a választásunk az etyeki Sonkamesterre, akikkel együttműködésben termelői reggeli kosárral szolgálhatunk azoknak, akik nálunk szállnak meg’ - meséli Rapavi Krisztina.

A különleges, a világ elől elzárt szálláshelyre elsősorban romantikázni és elvonulni vágyó Párokat, baráti Pároknak, 4 fős baráti társaságokat és Családokat várnak.

Etyekikék Palkó György

Etyekikék - Különleges betoncserép borítású kabinházak az Etyeki Öreghegyen

A TAVIV Háztól alig néhány percre, az Etyeki Öreghegyen igazán előkelő társaságban várja vendégeit az Etyekikék cabin resort, a Hello Wood Resorts másik tavaszi újítása! A két kabinházból álló resort szálláshelyei gyümölcsfák társaságában, csodálatos panorámával, privát terasszal és jakuzzival, közös finn szauna kabinnal már március óta foglalhatók. Dizájn szempontból a kabinházak különlegesége a fa szerkezetre tervezett kék-fehér betoncserép borítás, ami kreatív módon igazodik a térség településarculati kritériumaihoz. A cserépborítás egymásba fonódó tulipán és szőlő motívuma társadalmi üzenettel bír: a település sváb-magyar békés együttélésének szimbóluma.

Érdekesség: A családias, kutyabarát kabinszálláshely egész évben elérhető, a Sonkamester jóvoltából pedig reggelikosár- és vacsorarendelési lehetőség is helyet kapott.

Hello Wood Resorts - nem titkolt célunk a terjeszkedés

A Hello Wood Resorts mostanra négy szálláshellyel büszkélkedhet, az év során további nyitásokat is terveznek.

A több éve sikeresen működő Kapolcsi Sziklák cabin resort mellett nagy népszerűségnek örvend az ötcsillagos minősítéssel kitüntetett Monolith Lodge erdei villa is, így nem kis várakozás övezi a hamarosan Vendégek számára is elérhető TAVIV Házat is.

A nagy sajtóérdeklődésre való tekintettel április elején hangulatos sunset meetup keretében mutatták be a szálláshelyet, ami izgalmas új színfoltja lehet a Hello Wood Resorts és hazai szálláspiac kínálatának is.