A hasizomgyakorlatok erősítik ugyan az izmokat, de nem tüntetik el a hasi zsírt lokálisan. Vagyis a feszes hasizomhoz nem elég csak tornázni: a zsír csökkentése elsősorban az életmódod és étrended összhangján múlik.

A hasi zsír általában nem egyetlen ok miatt alakul ki, hanem több tényező együttállásának eredménye. A leggyakoribb kiváltók közé tartozik a helytelen étrend, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás, a stressz, a rossz alvásminőség és a hormonális változások, ezek együtt könnyen vezethetnek zsírlerakódáshoz a has tájékán.

Mi növeli a hasi zsírt? 7 szokás, amivel tényleg csökkentheted a hasad méretét

A jó hír viszont az, hogy a csökkentése nem lehetetlen: nem gyors megoldásokban kell gondolkodni, hanem apró, de következetes változtatásokban a mindennapi rutinban.

Amit tudnod kell a hasi zsírról

A hasi zsír nemcsak esztétikai probléma: komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.

Ha a zsír a hasüregben, a máj, a gyomor és a belek körül halmozódik fel, az növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, sőt, egyes rákos megbetegedések kockázatát is.

Tudtad? A hormonális változások és az öregedés elősegítik a zsigeri (viscerális) zsír felhalmozódását. Idővel, különösen 40 éves kor felett, a hormonváltozások csökkenthetik a zsírégetést, és nehezebbé tehetik a zsigeri zsír leadását.

A helytelen étrend, a nagyon feldolgozott élelmiszerek és a túl sok cukor a legfontosabb tényezők közé tartozik a hasi zsír felhalmozódásában. Az ilyen ételek gyakori fogyasztása elősegíti a zsír lerakódását a has környékén, és megnehezíti a fogyást.

A túlzott alkoholfogyasztás is könnyen meglátszik a derékméreten

Egy 2 343 fős vizsgálat alapján azoknak, akik nagy mennyiségű alkoholt ittak, főleg napi négy vagy annál több adagot, több centivel nőtt a derékbőségük, még akkor is, ha figyeltek a mozgásra és a dohányzás elkerülésére.

A hasizomgyakorlatok ugyan erősítik az izmokat, de nem tüntetik el a hasi zsírt lokálisan.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy a zsírégetés elsősorban a teljes kalóriafelhasználáson és az életmódváltáson múlik, nem csupán a tornán.

Mi akadályozza leggyakrabban a hasi zsír csökkentését?

A rossz alvás és a magas stressz-szint jelentősen hozzájárulhat a hasi zsír felhalmozódásához. A minőségi alvás segít szabályozni azokat a hormonokat, amelyek az éhséggel és a zsírraktározással kapcsolatosak, míg a stressz növeli a kortizol szintjét, ami szoros összefüggésben áll a hasi zsírfelhalmozódással.

Gyakorlati tippek az egészségesebb élethez

A dohányzás és a mozgásszegény életmód szintén azok közé a szokások közé tartozik, amelyek súlyosbítják a hasi zsír felhalmozódását. A szakértők szerint a dohányzásról való leszokás, valamint a rendszeres testmozgás, beleértve az erősítő és az aerob edzéseket is, kulcsfontosságú részei a hasi zsír csökkentésének.

Forrásunk volt.