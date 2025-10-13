Ez a két étkezési hiba tartja rajtad a hasi zsírt, de a szakértő segít megszabadulni tőle

Sokan mindent megtesznek a lapos hasért, mégsem sikerül megszabadulniuk a makacs hasi zsírtól. Egy német táplálkozási szakértő szerint ennek oka legtöbbször két apró, de súlyos étkezési hiba.

A deréktájon felhalmozódó zsír nemcsak esztétikai gond, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Matthias Riedl német belgyógyász szerint már néhány egyszerű étrendi változtatás is elég ahhoz, hogy a hason lerakódott zsírt csökkentsük, miközben az általános egészségi állapotunk is javul.

Ez a két étkezési hiba tartja rajtad a hasi zsírt, szakértő segít megszabadulni tőle

A belső szervek körül elhelyezkedő, úgynevezett viszcerális zsír (vagyis hasi zsír) különösen veszélyes, mert gyulladásos folyamatokat indíthat el a szervezetben. Ezek a gyulladások hozzájárulhatnak az immunrendszer gyengüléséhez, a gyorsabb öregedéshez, valamint a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és bizonyos daganatok kialakulásához is. A szakértők szerint már a 80 cm feletti derékbőség nőknél, illetve a 94 cm felett férfiaknál figyelmeztető jel lehet a hasi zsírra.

1. szabály: mondj búcsút a hozzáadott cukornak

Riedl szerint a leggyakoribb étrendi hiba, ami a hasi zsír felhalmozódásához vezet, a túlzott cukorfogyasztás – különösen a fruktózé. Ez az édesítő sok feldolgozott ételben megtalálható, és a májban gyorsan zsírrá alakul. Ha szeretnénk megszabadulni a deréktáji zsírtól, kerülni kell a rejtett cukrokat tartalmazó élelmiszereket, italokat és nassolnivalókat.

2. szabály: tápláld a tested jó zsírokkal és zöldségekkel

A megfelelő zsírok – például az olívaolaj, a diófélék és a halolaj – segítik a zsírégetést és a sejtek egészségét. A napi legalább fél kiló zöldség fogyasztása pedig támogatja az emésztést és feltölti a szervezetet antioxidánsokkal. Az ómega3 zsírsavak különösen hasznosak, mert csökkentik a gyulladást, fokozzák az anyagcserét és lassítják az öregedési folyamatokat.

A gyakori nassolás folyamatosan magas inzulinszintet eredményez, ami megakadályozza a zsírbontást. Ezért érdemes napi két-három főétkezésre korlátozni az étkezéseket, vagy kipróbálni az időszakos böjtöt.

Riedl szerint a siker kulcsa a fokozatosság:

nem kell mindent azonnal átalakítani!

már az is sokat számít, ha étrendünk 20 százalékát egészségesebbre cseréljük – kevesebb cukor, több zöldség és jó minőségű zsírok beiktatásával

ezzel nemcsak a hasi zsír csökkenhet, hanem az élettartam is meghosszabbodhat akár egy évtizeddel!

