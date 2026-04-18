Ahogy melegszik az idő, egyre több hangya jelenik meg a lakásban és a teraszon. Mutatjuk azokat a természetes trükköket, amelyekkel vegyszerek nélkül is megszabadulhat tőlük.

A hangyák a leggyakoribb hívatlan vendégek közé tartoznak, különösen tavasszal és nyáron. Bár a természetben hasznosak, otthonunkban inkább kellemetlenséget jelentenek. Jó hír viszont, hogy nem feltétlenül kell erős vegyszerekhez nyúlni: számos egyszerű, konyhában is megtalálható alapanyag segíthet távol tartani őket.

9 konyhai trükk, amellyel kiűzheted a hangyákat az otthonodból

Citrom és uborka: egyszerű, mégis hatékony

A citromlé az egyik legkönnyebben alkalmazható módszer. A hangyák nem kedvelik a savas közeget, ezért érdemes frissen facsart citromlével áttörölni a problémás felületeket, például a padlót vagy a bútorok alját.

Az uborkahéj szintén jó szolgálatot tehet: ha a hangyák útvonalára helyezi, elriasztja őket, így idővel elkerülik a területet.

Fűszerek, amelyek elűzik a rovarokat

Bizonyos fűszerek illata kifejezetten taszító a hangyák számára. A babérlevél és a szegfűszeg kis mennyiségben kiszórva hatékony lehet a bejutási pontoknál. Illóolaj formájában is alkalmazhatók, de mindig hígítva, mert töményen károsíthatják a felületeket.

Ecet és fahéj: bevált klasszikusok

Az ecet régóta ismert házi praktika. Használhatja közvetlenül a hangyák útvonalán, vagy vízzel és mosogatószerrel keverve a sarkok, rések tisztítására. Nemcsak tisztít, hanem el is riasztja a rovarokat.

Keverjünk össze ecetet és mosogatószert a hangyák ellen!

A fahéj szintén hatásos: illóolaja vagy vízzel kevert oldata permetként alkalmazva segít megszüntetni a hangyák jelenlétét.

Meglepő trükkök a háztartásból

A babahintőpor finom állaga miatt akadályt képez a hangyák számára, ezért érdemes a bejutási pontokra szórni.

A víz és mosogatószer keveréke szintén hatékony tisztító és riasztó megoldás lehet.

Sokan esküsznek a szódabikarbóna és porcukor keverékére, illetve az őrölt kávéra vagy kávézaccra is, amelyek szintén segíthetnek távol tartani a hangyákat.

