Érkezik Gordon Ramsay brutális műsora az RTL-re – Sztárséfek térnek vissza a képernyőre

Érkezik az RTL-re Gordon Ramsay sokak által ismert és kedvelt műsora, A pokol konyhája. A magyar verzió alapkoncepciója ugyanaz, mint az eredetié, így a nézők igazi érzelmi hullámvasútra készülhetnek.

Egy ideje nem volt már gasztroműsor az RTL-en, mióta a Konyhafőnök utolsó évada véget ért. Most azonban a jól ismert Pokol Konyhája érkezik magyar verzióban, Éttermek csatája címmel. Ez egyben azt is jelenti, hogy visszatér a képernyőre Rácz Jenő és Sárközi Ákos. Lássuk, miről van szó pontosan!

Új gasztroműsorral debütál az RTL

Már meg is jelent az Éttermek csatája előzetese, amit Rácz Jenő is megosztott Instagram-oldalán, méghozzá ezzel a szöveggel:

Készen álltok? Hamarosan visszatérünk Ákossal, hosszú idő után! Két külön világ fog összecsapni a konyhában. Lehet azonban bármilyen jó is egy séf, egy profi csapat nélkül ő sem tud sikereket elérni. A két Michelin-csillagos séf ezért 8-8 fős csapatot verbuvált magának, ahol félprofi és profi szakácsok fognak a kezeik alá dolgozni. Az új éttermeknek nincs más célja, mint jobban teljesíteni a másiknál és erről minden egyes adásban valódi vendégek fognak dönteni. Az Éttermek csatájában minden napnak tétje van, a versenyzőket különleges kihívások várják, miközben a konyhakés ott lebeg majd a fejük felett, mert itt bármikor dönthet úgy a vezetőség, hogy távozni kell! A napi győztesek jutalmat, míg a vesztesek csapatából távozik valaki.

Sárközi Ákos ugyan nem az a kimondottan ordibálós séf, hanem, ahogy ő fogalmazott korábban: a „csendes gyilkos”.

Nem az a kőkemény séf vagyok, akit egy televíziós műsorban láttak, hanem van egy hétköznapi arcom. Ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, nagyon szeretem a játékot és a humort. És ha ezt összekötjük a gasztronómiával, akkor az maga a csoda – írja a Story.hu.

A műsor hamarosan érkezik, ugyanis április 24-től minden hétköznap láthatjuk a képernyőn, melyik sztárséf hozza jobban Gordon Ramsay stílusát.

Forrásunk volt.