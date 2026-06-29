Életmód

2026.06.29.

8+1 budapesti és vidéki gasztromegálló, ahonnan jóllakottan és elégedetten indulsz tovább

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Biztos nektek is megvannak a kedvenc gasztrohelyeitek, azok, ahova bármikor szívesen betérnétek, legyen szó egy könnyű ebédről, egy kis útravaló pogácsáról vagy akár egy finom kávéról. Amikor nem vágytok semmi újra, csak a jól megszokott, megbízható és bevált receptekre. Az én kedvenceim között hétköznapi, sallangmentes gasztrospotok foglalnak helyet, ahová mindig szívesen megyek, és nemcsak a finom falatok és kortyok miatt, hanem sajátos hangulatuk miatt is.

A legjobb gasztroélmények szerintem nem mindig a nagy figyelmet kapó éttermekben várnak. Sokkal inkább azokon a helyeken, ahová szívesen tér vissza az ember, és ehhez nem is kell minden esetben magyarázat. Ebben a válogatásban azokat a kedvenc gasztropontjaimat gyűjtöttem össze, köztük pékséget, bisztrót és fagyizót, amelyek közös nevezője a szerethető hangulat, a lazaság, a jóízű ételek és italok. Hétköznapi, nem feszengős helyek, ahol nincs szükség különleges alkalomra: egyszerűen csak jó megállni, enni egy finomat, és élvezni az ottlétet. Remélem, te is találsz köztük kedvedre valót, ha pedig érdekelnek főszerkesztőnk, Hering Andris kedvencei, itt olvashatsz!

Kattints a képre, és nézd meg, mik az én kedvenceim helyeim!

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Életmód

8+1 budapesti és vidéki gasztromegálló, ahonnan jóllakottan és elégedetten indulsz...

Biztos nektek is megvannak a kedvenc gasztrohelyeitek, azok, ahova bármikor szívesen betérnétek, legyen szó egy könnyű ebédről, egy kis útravaló pogácsáról vagy akár egy finom kávéról. Amikor nem vágytok semmi újra, csak a jól megszokott, megbízható és bevált receptekre. Az én kedvenceim között hétköznapi, sallangmentes gasztrospotok foglalnak helyet, ahová mindig szívesen megyek, és nemcsak a finom falatok és kortyok miatt, hanem sajátos hangulatuk miatt is.

Balogh Lilla

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