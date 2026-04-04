4 ismertető jel, ha friss és minőségi újhagymát szeretnél venni húsvétra

A húsvéti ünnepi asztalra különösen jellemző, hogy sokféle friss zöldség kap helyet a sonka, a hidegtálak és a kalács mellett. Az újhagyma is azon zöldségek közé tartozik, amit előszeretettel ropogtatunk ilyenkor. Lássuk hát, miről ismerszik meg a friss és minőségi újhagyma.
Ösztönös vásárlás
Sokan nyúlunk a legkifogástalanabb példányok felé a zöldséges pultnál állva, pedig az igazán jó újhagyma ritkán egységes színű. És bár az előre megmosott újhagyma vonzó ajánlat lehet, ezeket érdemes kerülni, mert gyorsabban romlásnak indul.
Receptajánló:
Kattints a képre, és nézd meg, miről ismerszik meg az igazán jó újhagyma!
Hogyan tároljuk?
Ha nem használjuk fel rögtön, akkor érdemes mosatlanul, enyhén nedves papírtörlőben tárolni. Tegyük be egy lyukas zacskóba, és így jó pár napig eláll a hűtőben. A friss újhagyma választásánál tehát fontos a ruganyos szár, az illat, a méret és a színátmenet is.