Sokan a friss zöldségeket és gyümölcsöket tartják a legegészségesebbnek, pedig ez nem mindig igaz. Táplálkozási szakértők szerint a gyorsfagyasztott élelmiszerek bizonyos esetekben több vitamint és antioxidánst tartalmazhatnak, mint a bolti friss változatok.

Az egészségügyi és táplálkozási szakemberek egyre inkább egyetértenek abban, hogy a gyorsfagyasztás nem ellensége, hanem sokszor kifejezetten védelmezője a tápanyagoknak. A friss termékek gyakran hosszú utat tesznek meg a termőföldtől a bolti polcig, miközben vitamintartalmuk folyamatosan csökken. A gyorsfagyasztott zöldségeket és gyümölcsöket ezzel szemben beéréskor szedik le, majd rövid időn belül lefagyasztják, így a bennük lévő értékes anyagok nagy része „konzerválódik”.

Nem mindig a friss élelmiszer a jobb választás: mutatjuk, mikor jobb a fagyasztott

Természetes érés kontra mesterséges körülmények

A fagyasztott termékek előnye, hogy jellemzően természetes érési folyamaton mennek keresztül. A szupermarketekben kapható friss zöldségek és gyümölcsök jelentős része viszont mesterséges körülmények között érik be, ami hatással lehet a tápértékükre is. Emiatt a „friss” jelző nem feltétlenül jelent automatikusan jobb minőséget.

Kutatások: nincs jelentős különbség – sőt

Egy több zöldséget és gyümölcsöt – köztük brokkolit, karfiolt, kukoricát, zöldbabot, zöldborsót, spenótot, áfonyát és epret – vizsgáló tanulmány arra jutott, hogy a friss és a fagyasztott termékek vitamintartalma között a legtöbb esetben nem mutatható ki szignifikáns különbség.

Amikor mégis eltérés jelentkezett, a fagyasztott változat gyakran jobban teljesített.

A bogyós gyümölcsök különösen jól „tűrik” a fagyasztást

Dr. Meena Malhotra szakorvos szerint a fagyasztott gyümölcsök sokszor előnyösebbek, mivel szedésük után azonnal lefagyasztják őket. Ez különösen igaz a bogyós gyümölcsökre, amelyek esetében így több C-vitamin marad meg, mint a boltokban hosszabb ideig tárolt friss verziókban. Hasonló hatás figyelhető meg a spenót, a borsó és a karfiol esetében is.

Amit a dietetikusok kiemelnek

Lisa Poole dietetikus arra hívja fel a figyelmet, hogy az eper, az áfonya és a málna már röviddel a betakarítás után veszíteni kezd C-vitamin- és antioxidáns-tartalmából. A gyorsfagyasztás azonban hatékonyan lelassítja ezt a folyamatot. Eközben a friss gyümölcsök tápértéke tovább csökkenhet a szállítás, a bolti hűtés és az otthoni tárolás során.

Olcsóbb, tartósabb, kevésbé pazarló

A táplálkozási előnyök mellett a fagyasztott élelmiszerek gyakorlati szempontból is kedvezőbbek. Általában olcsóbbak, hosszabb ideig eltarthatók, és ritkábban végzik a szemetesben megromlás miatt. A mindennapokban így egy zacskó fagyasztott gyümölcs vagy zöldség nemcsak kényelmesebb, hanem tápanyagban gazdag alternatíva is lehet.

