Ahogy öregszünk, egyre fontosabbá válik, mit teszünk a tányérunkra. A szakértők szerint van (legalább) kettő olyan élelmiszer, amit minden 60 év felettinek érdemes lenne rendszeresen fogyasztania – lehet, hogy a te hűtődben is ott vannak.

Ahogy telnek az évek, a szervezetünk igényei is változnak: az izomtömeg csökken, a memória romolhat, és a krónikus betegségek kockázata is nő. A szakértők szerint azonban néhány egyszerű élelmiszer rendszeres fogyasztása segíthet lassítani ezeket a folyamatokat.

2 élelmiszer, amit minden 60 év felettinek érdemes lenne rendszeresen fogyasztania

A tojás: tápanyagban gazdag alapélelmiszer

A tojás az egyik legkomplexebb élelmiszer, különösen idősebb korban. Kiváló minőségű fehérjét tartalmaz, ami segít megőrizni az izomtömeget, emellett fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosít.

Kiemelkedő benne a kolin nevű tápanyag, amely az agyműködéshez és a memória fenntartásához is hozzájárul. Ez különösen fontos idősebb korban, vagyis 60 év felett, amikor a kognitív funkciók védelme egyre nagyobb szerepet kap.

Bogyós gyümölcsök: az agy védelmében

Az áfonya, málna és más bogyós gyümölcsök tele vannak antioxidánsokkal, amelyek segítenek csökkenteni a gyulladást és védeni a sejteket.

A kutatások szerint ezek az élelmiszerek hozzájárulhatnak a memória megőrzéséhez, sőt a szellemi hanyatlás lassításához is.

Egyszerű, mégis hatékony kombináció

A szakértők szerint nem bonyolult diétákra van szükség, hanem olyan alapélelmiszerekre, amelyek rendszeresen bekerülnek az étrendbe. A tojás és a bogyós gyümölcsök pont ilyenek: könnyen beszerezhetők, változatosan elkészíthetők, és több területen is támogatják a szervezetet.

