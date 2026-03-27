2 élelmiszer, amit minden 60 év felettinek érdemes lenne rendszeresen fogyasztania

Ahogy telnek az évek, a szervezetünk igényei is változnak: az izomtömeg csökken, a memória romolhat, és a krónikus betegségek kockázata is nő. A szakértők szerint azonban néhány egyszerű élelmiszer rendszeres fogyasztása segíthet lassítani ezeket a folyamatokat.
A tojás: tápanyagban gazdag alapélelmiszer
A tojás az egyik legkomplexebb élelmiszer, különösen idősebb korban. Kiváló minőségű fehérjét tartalmaz, ami segít megőrizni az izomtömeget, emellett fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is biztosít.
Kiemelkedő benne a kolin nevű tápanyag, amely az agyműködéshez és a memória fenntartásához is hozzájárul. Ez különösen fontos idősebb korban, vagyis 60 év felett, amikor a kognitív funkciók védelme egyre nagyobb szerepet kap.
Bogyós gyümölcsök: az agy védelmében
Az áfonya, málna és más bogyós gyümölcsök tele vannak antioxidánsokkal, amelyek segítenek csökkenteni a gyulladást és védeni a sejteket.
A kutatások szerint ezek az élelmiszerek hozzájárulhatnak a memória megőrzéséhez, sőt a szellemi hanyatlás lassításához is.
Egyszerű, mégis hatékony kombináció
A szakértők szerint nem bonyolult diétákra van szükség, hanem olyan alapélelmiszerekre, amelyek rendszeresen bekerülnek az étrendbe. A tojás és a bogyós gyümölcsök pont ilyenek: könnyen beszerezhetők, változatosan elkészíthetők, és több területen is támogatják a szervezetet.